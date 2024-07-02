Кроме классических огурцов, быстро замариновать можно также кабачки. Получится очень аппетитная и пряная закуска, которая станет отличным дополнением к шашлыкам или стейкам. А есть овощи со специями можно будет уже через 20 минут после приготовления.

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Идея приготовления маринованных кабачков за 20 минут опубликована на странице фудблогера Виктории Петренко (viktoriiapetrenko76) в Instagram. Для блюда вам понадобится обычный полиэтиленовый пакет.

Ингредиенты:

кабачки – 1-2 шт.

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

смесь итальянских трав – 1 ч.л.

перец – по вкусу

яблочный уксус – 2 ст.л.

растительное масло – 2 ст.л.

чеснок – 2-3 зубчика

Способ приготовления:

1. Кабачки порезать на брусочки.

2. Переложить в пакет.

3. В отдельной емкости смешать все специи.

4. Отлично перемешать.

5. Смазать отдельной смесью. кабачки.

6. Все хорошо перемешать и оставить на 20 минут.

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