Как вкусно замариновать кабачки на скорую руку: можно есть через 20 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно замариновать кабачки на скорую руку: можно есть через 20 минут

Кроме классических огурцов, быстро замариновать можно также кабачки. Получится очень аппетитная и пряная закуска, которая станет отличным дополнением к шашлыкам или стейкам. А есть овощи со специями можно будет уже через 20 минут после приготовления.

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Идея приготовления маринованных кабачков за 20 минут опубликована на странице фудблогера Виктории Петренко (viktoriiapetrenko76) в Instagram. Для блюда вам понадобится обычный полиэтиленовый пакет.

Как вкусно замариновать кабачки на скорую руку: можно есть через 20 минут

Ингредиенты:

  • кабачки – 1-2 шт.
  • соль – 1 ч.л.
  • сахар – 1 ч.л.
  • смесь итальянских трав – 1 ч.л.
  • перец – по вкусу
  • яблочный уксус – 2 ст.л.
  • растительное масло – 2 ст.л.
  • чеснок – 2-3 зубчика

Способ приготовления:

Как вкусно замариновать кабачки на скорую руку: можно есть через 20 минут

1. Кабачки порезать на брусочки.

Как вкусно замариновать кабачки на скорую руку: можно есть через 20 минут

2. Переложить в пакет.

Как вкусно замариновать кабачки на скорую руку: можно есть через 20 минут

3. В отдельной емкости смешать все специи.

Как вкусно замариновать кабачки на скорую руку: можно есть через 20 минут

4. Отлично перемешать.

Как вкусно замариновать кабачки на скорую руку: можно есть через 20 минут

5. Смазать отдельной смесью. кабачки.

6. Все хорошо перемешать и оставить на 20 минут.

Как вкусно замариновать кабачки на скорую руку: можно есть через 20 минут

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