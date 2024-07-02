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Как вкусно замариновать кабачки на скорую руку: можно есть через 20 минут
Кроме классических огурцов, быстро замариновать можно также кабачки. Получится очень аппетитная и пряная закуска, которая станет отличным дополнением к шашлыкам или стейкам. А есть овощи со специями можно будет уже через 20 минут после приготовления.
Идея приготовления маринованных кабачков за 20 минут опубликована на странице фудблогера Виктории Петренко (viktoriiapetrenko76) в Instagram. Для блюда вам понадобится обычный полиэтиленовый пакет.
Ингредиенты:
- кабачки – 1-2 шт.
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- смесь итальянских трав – 1 ч.л.
- перец – по вкусу
- яблочный уксус – 2 ст.л.
- растительное масло – 2 ст.л.
- чеснок – 2-3 зубчика
Способ приготовления:
1. Кабачки порезать на брусочки.
2. Переложить в пакет.
3. В отдельной емкости смешать все специи.
4. Отлично перемешать.
5. Смазать отдельной смесью. кабачки.
6. Все хорошо перемешать и оставить на 20 минут.
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