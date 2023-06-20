Как вкусно замариновать кабачки за 15 минут: рецепт закуски быстрого приготовления

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Как вкусно замариновать кабачки за 15 минут: рецепт закуски быстрого приготовления

Кабачки можно вкусно мариновать на зиму, или приготовить закуску быстрого приготовления и сразу подавать к гарнирам: пюре, макаронам и кашам. В таком случае следует выбрать удачные пикантные специи и зелень, а также тонко нарезать овощи, чтобы они быстро промаринировались.

Фудблогер Лилия с ником lileklilek2 на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованных с чесноком и укропом.

Рецепт маринованных кабачков по-корейски с чесноком и зеленью

Ингредиенты:

  • кабачки – 1 кг
  • соль – 1 ч. л.
  • сахар – 1 ст. л.
  • укроп
  • уксус – 30 мл
  • растительное масло – 60 мл
Видео дня
  • чеснок
  • перец (по желанию)

Способ приготовления:

1. Порезать кабачки любым удобным для вас способом: слайсами, кружочками, брусочками или соломкой.

Рецепт из кабачков

2. Укроп измельчить, чеснок выжать через пресс.

Как замариновать кабачки

3. Добавить укроп и чеснок в кабачки. Также добавить остальные специи: соль, сахар, уксус и масло. Все тщательно перемешать.

Маринованные кабачки на скорую руку

4. Оставить кабачки в холодильнике мариноваться. Достаточно ориентировочно 15 минут. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты