Как вкусно замариновать кабачки за 15 минут: рецепт закуски быстрого приготовления
Кабачки можно вкусно мариновать на зиму, или приготовить закуску быстрого приготовления и сразу подавать к гарнирам: пюре, макаронам и кашам. В таком случае следует выбрать удачные пикантные специи и зелень, а также тонко нарезать овощи, чтобы они быстро промаринировались.
Фудблогер Лилия с ником lileklilek2 на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованных с чесноком и укропом.
Ингредиенты:
- кабачки – 1 кг
- соль – 1 ч. л.
- сахар – 1 ст. л.
- укроп
- уксус – 30 мл
- растительное масло – 60 мл
- чеснок
- перец (по желанию)
Способ приготовления:
1. Порезать кабачки любым удобным для вас способом: слайсами, кружочками, брусочками или соломкой.
2. Укроп измельчить, чеснок выжать через пресс.
3. Добавить укроп и чеснок в кабачки. Также добавить остальные специи: соль, сахар, уксус и масло. Все тщательно перемешать.
4. Оставить кабачки в холодильнике мариноваться. Достаточно ориентировочно 15 минут. Приятного аппетита!
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