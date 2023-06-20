Кабачки можно вкусно мариновать на зиму, или приготовить закуску быстрого приготовления и сразу подавать к гарнирам: пюре, макаронам и кашам. В таком случае следует выбрать удачные пикантные специи и зелень, а также тонко нарезать овощи, чтобы они быстро промаринировались.

Фудблогер Лилия с ником lileklilek2 на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованных с чесноком и укропом.

Ингредиенты:

кабачки – 1 кг

соль – 1 ч. л.

сахар – 1 ст. л.

укроп

уксус – 30 мл

растительное масло – 60 мл

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чеснок

перец (по желанию)

Способ приготовления:

1. Порезать кабачки любым удобным для вас способом: слайсами, кружочками, брусочками или соломкой.

2. Укроп измельчить, чеснок выжать через пресс.

3. Добавить укроп и чеснок в кабачки. Также добавить остальные специи: соль, сахар, уксус и масло. Все тщательно перемешать.

4. Оставить кабачки в холодильнике мариноваться. Достаточно ориентировочно 15 минут. Приятного аппетита!

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