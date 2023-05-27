Как вкусно замариновать лук: для салатов, шашлыка и как самостоятельная закуска

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
609
Как вкусно замариновать лук: для салатов, шашлыка и как самостоятельная закуска

Из обыкновенного лука можно сделать интересную пикантную закуску. Для этого овощ нужно замариновать. И важно выбирать именно сорт фиолетового цвета – такой лук имеет легкий сладковатый вкус и приятный аромат.

Идея приготовления пряного маринованного лука опубликована на странице фудблогера Яны с ником gordynovskaya в Instagram. Такая закуска станет отличным дополнением к шашлыку.

Как вкусно замариновать лук: для салатов, шашлыка и как самостоятельная закуска

Ингредиенты:

  • 2 средние фиолетовые луковицы
  • стакан воды
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  • 2 ст.л. сахара
  • пол ч.л. соли
  • 5 ст.л. яблочного/винного уксуса
  • перец горошком
  • лавровые листья

Способ приготовления:

Как вкусно замариновать лук: для салатов, шашлыка и как самостоятельная закуска

1. Лук нарезать полукольцами.

Как вкусно замариновать лук: для салатов, шашлыка и как самостоятельная закуска

2. Соединить все компоненты маринада.

3. Вскипятить маринад.

Как вкусно замариновать лук: для салатов, шашлыка и как самостоятельная закуска

4. Им залить нарезанный лук.

Как вкусно замариновать лук: для салатов, шашлыка и как самостоятельная закуска

5. Поставить в холодильник минимум на час. Но лучше на ночь.

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