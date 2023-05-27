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Как вкусно замариновать лук: для салатов, шашлыка и как самостоятельная закуска
Из обыкновенного лука можно сделать интересную пикантную закуску. Для этого овощ нужно замариновать. И важно выбирать именно сорт фиолетового цвета – такой лук имеет легкий сладковатый вкус и приятный аромат.
Идея приготовления пряного маринованного лука опубликована на странице фудблогера Яны с ником gordynovskaya в Instagram. Такая закуска станет отличным дополнением к шашлыку.
Ингредиенты:
- 2 средние фиолетовые луковицы
- стакан воды
- 2 ст.л. сахара
- пол ч.л. соли
- 5 ст.л. яблочного/винного уксуса
- перец горошком
- лавровые листья
Способ приготовления:
1. Лук нарезать полукольцами.
2. Соединить все компоненты маринада.
3. Вскипятить маринад.
4. Им залить нарезанный лук.
5. Поставить в холодильник минимум на час. Но лучше на ночь.
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