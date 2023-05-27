Из обыкновенного лука можно сделать интересную пикантную закуску. Для этого овощ нужно замариновать. И важно выбирать именно сорт фиолетового цвета – такой лук имеет легкий сладковатый вкус и приятный аромат.

Идея приготовления пряного маринованного лука опубликована на странице фудблогера Яны с ником gordynovskaya в Instagram. Такая закуска станет отличным дополнением к шашлыку.

Ингредиенты:

2 средние фиолетовые луковицы

стакан воды

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2 ст.л. сахара

пол ч.л. соли

5 ст.л. яблочного/винного уксуса

перец горошком

лавровые листья

Способ приготовления:

1. Лук нарезать полукольцами.

2. Соединить все компоненты маринада.

3. Вскипятить маринад.

4. Им залить нарезанный лук.

5. Поставить в холодильник минимум на час. Но лучше на ночь.

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