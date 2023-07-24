Как вкусно замариновать лук к мясу: рецепт элементарной закуски

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно замариновать лук к мясу: рецепт элементарной закуски

Маринованный лук – это вкусная и полезная закуска. Его можно добавлять в салаты, но особенно удачно он сочетается с мясом или шашлыком. В процессе приготовления важно использовать пикантные специи или сделать удачный маринад.

Фудблогер Эмилия Евтушенко (emiliya.yevtushenko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованного лука с помидорами.

Рецепт маринованного лука с помидорами

Ингредиенты:

  • лук – 2 шт
  • помидоры – 1 шт
  • зеленый лук – 1 шт
  • чеснок – 4 зубчика

Заправка:

  • мед – 1 ст. л.
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  • сок 1 лимона
  • итальянские приправы – 0,5 ч. л.
  • оливковое масло – 2 ст. л.
  • петрушка

Способ приготовления:

1. Лук порезать полукольцами, помидор – кубиками.

2. Измельчить зеленый лук, чеснок и петрушку.

Маринованный лук с чесноком

3. В чистую банку выложить ингредиенты слоями: лук, помидор, зеленый лук и чеснок.

4. Для приготовления заправки необходимо смешать между собой все ингредиенты. Наполнить ею банку.

Маринованный лук быстрого приготовления

5. Поставить банку в холодильник и оставить в таком виде на 1 час. Готово!

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