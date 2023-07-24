Маринованный лук – это вкусная и полезная закуска. Его можно добавлять в салаты, но особенно удачно он сочетается с мясом или шашлыком. В процессе приготовления важно использовать пикантные специи или сделать удачный маринад.

Фудблогер Эмилия Евтушенко (emiliya.yevtushenko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованного лука с помидорами.

Ингредиенты:

лук – 2 шт

помидоры – 1 шт

зеленый лук – 1 шт

чеснок – 4 зубчика

Заправка:

мед – 1 ст. л.

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сок 1 лимона

итальянские приправы – 0,5 ч. л.

оливковое масло – 2 ст. л.

петрушка

Способ приготовления:

1. Лук порезать полукольцами, помидор – кубиками.

2. Измельчить зеленый лук, чеснок и петрушку.

3. В чистую банку выложить ингредиенты слоями: лук, помидор, зеленый лук и чеснок.

4. Для приготовления заправки необходимо смешать между собой все ингредиенты. Наполнить ею банку.

5. Поставить банку в холодильник и оставить в таком виде на 1 час. Готово!

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