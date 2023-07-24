Как вкусно замариновать лук к мясу: рецепт элементарной закуски
Маринованный лук – это вкусная и полезная закуска. Его можно добавлять в салаты, но особенно удачно он сочетается с мясом или шашлыком. В процессе приготовления важно использовать пикантные специи или сделать удачный маринад.
Фудблогер Эмилия Евтушенко (emiliya.yevtushenko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованного лука с помидорами.
Ингредиенты:
- лук – 2 шт
- помидоры – 1 шт
- зеленый лук – 1 шт
- чеснок – 4 зубчика
Заправка:
- мед – 1 ст. л.
- сок 1 лимона
- итальянские приправы – 0,5 ч. л.
- оливковое масло – 2 ст. л.
- петрушка
Способ приготовления:
1. Лук порезать полукольцами, помидор – кубиками.
2. Измельчить зеленый лук, чеснок и петрушку.
3. В чистую банку выложить ингредиенты слоями: лук, помидор, зеленый лук и чеснок.
4. Для приготовления заправки необходимо смешать между собой все ингредиенты. Наполнить ею банку.
5. Поставить банку в холодильник и оставить в таком виде на 1 час. Готово!
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