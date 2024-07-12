Как вкусно замариновать лук со свеклой: к салатам, шашлыку и другим блюдам
Маринованный лук – это отличное дополнение к мясу или рыбе. Овощ, приготовленный таким образом, придаст пикантности и сочности любому блюду. Но мариновать лук обязательно нужно со свеклой – вкус такого сочетания вас приятно поразит.
Идея приготовления пикантного маринованного лука со свеклой опубликована на кулинарной странице будет smachno razom в Instagram. Можно есть уже через час.
Ингредиенты:
- лук – 1 шт. (большая)
- свекла – 1 шт.
Ингредиенты для маринада:
- кипяток – 200 мл.
- сахар – 2 ст.л.
- соль – 0,5 ч.л.
- яблочный уксус – 5 ст.л.
- приправа для маринования – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Нарезать лук и свеклу (не вареную) тонкими полукольцами.
2. Сложить в банку слоями лук и свеклу.
3. Для маринада смешать горячую воду, сахар и соль, приправу, уксус.
4. Довести до кипения.
5. Покипятить минуту.
6. Залить этим маринадом лук.
7. Закрыть крышкой и через час лук будет готов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: