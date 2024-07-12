Как вкусно замариновать лук со свеклой: к салатам, шашлыку и другим блюдам

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно замариновать лук со свеклой: к салатам, шашлыку и другим блюдам

Маринованный лук – это отличное дополнение к мясу или рыбе. Овощ, приготовленный таким образом, придаст пикантности и сочности любому блюду. Но мариновать лук обязательно нужно со свеклой – вкус такого сочетания вас приятно поразит.

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Идея приготовления пикантного маринованного лука со свеклой опубликована на кулинарной странице будет smachno razom в Instagram. Можно есть уже через час.

Как вкусно замариновать лук со свеклой: к салатам, шашлыку и другим блюдам

Ингредиенты:

  • лук – 1 шт. (большая)
  • свекла – 1 шт.

Ингредиенты для маринада:

  • кипяток – 200 мл.
  • сахар – 2 ст.л.
  • соль – 0,5 ч.л.
  • яблочный уксус – 5 ст.л.
  • приправа для маринования – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Как вкусно замариновать лук со свеклой: к салатам, шашлыку и другим блюдам

1. Нарезать лук и свеклу (не вареную) тонкими полукольцами.

2. Сложить в банку слоями лук и свеклу.

Как вкусно замариновать лук со свеклой: к салатам, шашлыку и другим блюдам

3. Для маринада смешать горячую воду, сахар и соль, приправу, уксус.

4. Довести до кипения.

Как вкусно замариновать лук со свеклой: к салатам, шашлыку и другим блюдам

5. Покипятить минуту.

Как вкусно замариновать лук со свеклой: к салатам, шашлыку и другим блюдам

6. Залить этим маринадом лук.

Как вкусно замариновать лук со свеклой: к салатам, шашлыку и другим блюдам

7. Закрыть крышкой и через час лук будет готов.

Как вкусно замариновать лук со свеклой: к салатам, шашлыку и другим блюдам

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