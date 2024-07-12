Маринованный лук – это отличное дополнение к мясу или рыбе. Овощ, приготовленный таким образом, придаст пикантности и сочности любому блюду. Но мариновать лук обязательно нужно со свеклой – вкус такого сочетания вас приятно поразит.

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Идея приготовления пикантного маринованного лука со свеклой опубликована на кулинарной странице будет smachno razom в Instagram. Можно есть уже через час.

Ингредиенты:

лук – 1 шт. (большая)

свекла – 1 шт.

Ингредиенты для маринада:

кипяток – 200 мл.

сахар – 2 ст.л.

соль – 0,5 ч.л.

яблочный уксус – 5 ст.л.

приправа для маринования – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Нарезать лук и свеклу (не вареную) тонкими полукольцами.

2. Сложить в банку слоями лук и свеклу.

3. Для маринада смешать горячую воду, сахар и соль, приправу, уксус.

4. Довести до кипения.

5. Покипятить минуту.

6. Залить этим маринадом лук.

7. Закрыть крышкой и через час лук будет готов.

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