Как вкусно замариновать редис: хранится в холодильнике до 3 месяцев
Сезон свежих и сочных овощей продолжается. И кроме традиционных помидоров, кабачков и огурцов, консервировать можно также редиску. Она получается очень пряной и ароматной. А хранится в холодильнике все лето.
Идея приготовления пикантной маринованной редиски опубликована на странице фудблогера Елены с ником alionagrisha в Instagram. Овощ можно есть вместо салатов.
Ингредиенты:
- 500 мл.воды
- 3 ч.л. сахара
- 1.5.ч.л.
- перец черный
- перец душистый
- лавровые листья
- гвоздика
Способ приготовления:
1. Сочетаем все компоненты для маринада.
2. Доводим до кипения.
3. Оставляем остыть.
4. Редис нарезаем кружочками.
5. На дно банки (0.33) кладем укроп и 3 зубчика чеснока.
6. Выкладываем редис и заливаем остывшим маринадом.
7. Добавляем 1 ст.л. 9% уксуса и закрываем крышкой.
8. Ставим в холодильник на 12 часов. Сохраняется такая редиска в холодильнике все лето.
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