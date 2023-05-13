Как вкусно замариновать редис: хранится в холодильнике до 3 месяцев

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно замариновать редис: хранится в холодильнике до 3 месяцев

Сезон свежих и сочных овощей продолжается. И кроме традиционных помидоров, кабачков и огурцов, консервировать можно также редиску. Она получается очень пряной и ароматной. А хранится в холодильнике все лето.

Идея приготовления пикантной маринованной редиски опубликована на странице фудблогера Елены с ником alionagrisha в Instagram. Овощ можно есть вместо салатов.

Как вкусно замариновать редис: хранится в холодильнике до 3 месяцев

Ингредиенты:

  • 500 мл.воды
  • 3 ч.л. сахара
  • 1.5.ч.л.
  • перец черный
  • перец душистый
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  • лавровые листья
  • гвоздика

Способ приготовления:

Как вкусно замариновать редис: хранится в холодильнике до 3 месяцев

1. Сочетаем все компоненты для маринада.

2. Доводим до кипения.

Как вкусно замариновать редис: хранится в холодильнике до 3 месяцев

3. Оставляем остыть.

Как вкусно замариновать редис: хранится в холодильнике до 3 месяцев

4. Редис нарезаем кружочками.

5. На дно банки (0.33) кладем укроп и 3 зубчика чеснока.

Как вкусно замариновать редис: хранится в холодильнике до 3 месяцев

6. Выкладываем редис и заливаем остывшим маринадом.

7. Добавляем 1 ст.л. 9% уксуса и закрываем крышкой.

Как вкусно замариновать редис: хранится в холодильнике до 3 месяцев

8. Ставим в холодильник на 12 часов. Сохраняется такая редиска в холодильнике все лето.

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