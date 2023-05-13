Сезон свежих и сочных овощей продолжается. И кроме традиционных помидоров, кабачков и огурцов, консервировать можно также редиску. Она получается очень пряной и ароматной. А хранится в холодильнике все лето.

Идея приготовления пикантной маринованной редиски опубликована на странице фудблогера Елены с ником alionagrisha в Instagram. Овощ можно есть вместо салатов.

Ингредиенты:

500 мл.воды

3 ч.л. сахара

1.5.ч.л.

перец черный

перец душистый

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лавровые листья

гвоздика

Способ приготовления:

1. Сочетаем все компоненты для маринада.

2. Доводим до кипения.

3. Оставляем остыть.

4. Редис нарезаем кружочками.

5. На дно банки (0.33) кладем укроп и 3 зубчика чеснока.

6. Выкладываем редис и заливаем остывшим маринадом.

7. Добавляем 1 ст.л. 9% уксуса и закрываем крышкой.

8. Ставим в холодильник на 12 часов. Сохраняется такая редиска в холодильнике все лето.

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