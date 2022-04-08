Как вкусно замариновать сало с чесноком и специями: рецепт
Сало – это вкусный, сытный традиционный украинский продукт, который можно есть в любом виде: сырым, запекать, жарить, варить и добавлять в разные блюда. Если вы хотите быстро и без лишних хлопот вкусно приготовить сало, то лучшим способом будет просто засолить его. Зная некоторые нюансы приготовления, сало получается очень нежным, мягким и просто тает во рту.
Фудблогер Ольга Паленко (opium_foodie) на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованного сала с чесноком и специями.
Ингредиенты:
сало с прослойкой мяса
соль
чеснок
специи
Способ приготовления:
1. Чеснок пропустить через пресс.
2. Кусок сала натереть сначала солью, чесноком и напоследок посыпать специями со всех сторон. Завернуть сало в пленку и положить на ночь в холодильник.
3. Положить сало в пакетик или завернуть в еще один слой пленки. Положить в кастрюлю с прохладной водой.
4. Варить на среднем огне 1 час с одной стороны. Затем перевернуть на другую сторону и варить еще 1 час.
5. После варки дать салу полностью остыть в кастрюле.
6. Достать сало, по желанию можно вытереть бумажным полотенцем.
7. Готовое сало хранить в холодильнике или в морозилке.
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