Очень простой способ приготовить из грибов вкусную закуску – это замариновать их. Для маринада понадобятся очень простые ингредиенты. Их нужно просто проварить. Блюдо займет у вас всего 15 минут.

Идея приготовления пикантных маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kate.deliciouss в Instagram.

Ингредиенты:

грибы – 300 грамм

соевый соус – 70 грамм

яблочный уксус – 70 грамм

сахар – 60 грамм

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вода – 100 мл

имбирь – 10 грамм

Способ приготовления:

1. В кастрюльке смешать соевый соус, яблочный уксус, сахар, воду. Бросаем имбирь кусочком.

2. Доводим до кипения.

3. Бросаем обмытые грибы, доводим до кипения.

4. Даем провариться 5 минут.

5. Выключаем, даем постоять 30 минут в рассоле.

Несколько советов по приготовлению:

1. Хотите, чтобы вкус был более выраженным, добавьте меньше воды. Можете вообще без нее.

2. Шампиньоны берите лучше маленькие. Они более эстетично смотрятся.

3. Если большие шапочки – разрежьте.

4. Уксус выбирать яблочный или винный.

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