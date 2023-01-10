Как вкусно замариновать шампиньоны: вариант эффектной закуски
Очень простой способ приготовить из грибов вкусную закуску – это замариновать их. Для маринада понадобятся очень простые ингредиенты. Их нужно просто проварить. Блюдо займет у вас всего 15 минут.
Идея приготовления пикантных маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kate.deliciouss в Instagram.
Ингредиенты:
- грибы – 300 грамм
- соевый соус – 70 грамм
- яблочный уксус – 70 грамм
- сахар – 60 грамм
- вода – 100 мл
- имбирь – 10 грамм
Способ приготовления:
1. В кастрюльке смешать соевый соус, яблочный уксус, сахар, воду. Бросаем имбирь кусочком.
2. Доводим до кипения.
3. Бросаем обмытые грибы, доводим до кипения.
4. Даем провариться 5 минут.
5. Выключаем, даем постоять 30 минут в рассоле.
Несколько советов по приготовлению:
1. Хотите, чтобы вкус был более выраженным, добавьте меньше воды. Можете вообще без нее.
2. Шампиньоны берите лучше маленькие. Они более эстетично смотрятся.
3. Если большие шапочки – разрежьте.
4. Уксус выбирать яблочный или винный.
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