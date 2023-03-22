Шампиньоны – это не только ингредиент для выпечки или салатов, но и самостоятельная закуска. Продукт нужно просто замариновать. Для этого понадобятся специи. Такие грибы могут длительно храниться в баночке в холодильнике.

Идея приготовления маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram.

Ингредиенты:

шампиньоны – 900 г-1 кг

масло – 110-120 мл

уксус – 80-90 мл

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ст.л.

перец душистый – 5-6 шт.

Видео дня

лавровые листья – 3-4 шт.

горчица в зернах – 0,5 ч.л.

чеснок – 3-4 зубчика

Способ приготовления:

1. Промываем и очищаем шампиньоны. По необходимости нарезаем.

2. Готовим маринад: смешиваем масло, уксус, соль, перец, сахар, лавровый листик и доводим маринад до кипения. В кипящую смесь выкладываем грибочки, перемешиваем, добавляем чеснок перерезанный пополам и закрываем крышкой, чтобы грибы выпустили сок, уменьшились в размерах и готовились. Проваривать 7-10 минут, периодически помешивая.

3. Выключаем грибы, перекладываем в емкость. Маринад еще раз кипятим и заливаем им грибочки.

4. Грибы охладить и переложить в холодильник минимум на 3-4 часа в холодильник.

Несколько рекомендаций по приготовлению:

1. Если грибы очень большие, тогда перерезаем на 2 или 4 части, чтобы лучше промариновываться.

2. Если шампиньоны очень маленькие, их можно не чистить, а просто хорошо промыть и очистить от грязи, ножку немного снизу подрезать.

3. Чтобы грибы дольше хранились, нужно стерилизовать банку или любую емкость.

4. Обязательно грибы осторожно помешиваем во время отваривания, чтобы не повредить их. Воду добавлять не нужно.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: