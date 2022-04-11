Скумбрия – очень вкусная, бюджетная и универсальная рыба, которая сможет дополнить как ежедневный, так и праздничный стол. Чаще всего скумбрию запекают в духовке или жарят. Но самым простым и лучшим вариантом будет просто замариновать рыбу. Нужно только удачно соединить специи и выбрать правильный способ приготовления – такую рыбу можно есть уже через сутки.

Как быстро и вкусно замариновать скумбрию со специями и луком, рассказали в кулинарном блоге vesela_mila в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия – 1 шт

соль – 0,5 ст. л.

сахар – 1 ч. л. без горки

лавровые листья – 1 шт

лук – 1 шт

уксус – 1 ст. л.

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масло растительное – 1 ст. л.

чеснок – 1-2 зубчик

перец черный молотый

специи для засолки рыбы (можно использовать душистый перец и кориандр)

Способ приготовления:

1. Скумбрию почистить, помыть и просушить бумажным полотенцем.

2. Порезать произвольными кусками.

3. Смешать соль, сахар, уксус, растительное масло, специи.

4. В полученном маринаде обмокнуть каждый кусок рыбы.

5. Также порезать лук полукольцами, измельчить чеснок.

6. Сложить рыбу в емкость следующим образом: слой скумбрии, слой лука, чеснок и лавровые листья.

7. Оставшимся маринадом полить рыбу.

8. Поставить скумбрию мариноваться в холодильник на сутки. В течение суток желательно несколько раз помешивать рыбу.

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