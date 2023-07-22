Баклажаны – это очень вкусный и сытный овощ. Его можно жарить, варить, запекать, добавлять в супы и закуски. Правда, баклажаны имеют характерную горчинку, которая не всем нравится. Однако, соединив их с сыром, помидорами, фаршем, грибами, чесноком или соусом, блюдо будет иметь безупречный вкус.

Фудблогер Галина Дума (reeixit) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченных баклажанов с фаршем и сыром.

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт

фарш – 300 г

сыр моцарелла – 100 г

чеснок – 1 зубчик

томатная паста – 1 ст. л.

соль, перец, кинза, копченая паприка

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Способ приготовления:

1. Сначала нужно порезать баклажаны пополам и достать из них мякоть. Выложить овощи на противень и запекать при температуре 160 градусов 40 минут.

2. В это время нужно подготовить начинку. Для этого порезать мякоть овощей и обжарить с фаршем и специями до готовности.

3. Твердый сыр натереть на терке и смешать с охлажденным фаршем.

4. Запеченные баклажаны нафаршировать начинкой и снова запечь в духовке. Запекать еще 10 минут. Приятного аппетита!

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