Как вкусно запечь баклажаны в духовке: делимся удачным рецептом
Баклажаны – это очень вкусный и сытный овощ. Его можно жарить, варить, запекать, добавлять в супы и закуски. Правда, баклажаны имеют характерную горчинку, которая не всем нравится. Однако, соединив их с сыром, помидорами, фаршем, грибами, чесноком или соусом, блюдо будет иметь безупречный вкус.
Фудблогер Галина Дума (reeixit) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченных баклажанов с фаршем и сыром.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт
- фарш – 300 г
- сыр моцарелла – 100 г
- чеснок – 1 зубчик
- томатная паста – 1 ст. л.
- соль, перец, кинза, копченая паприка
Способ приготовления:
1. Сначала нужно порезать баклажаны пополам и достать из них мякоть. Выложить овощи на противень и запекать при температуре 160 градусов 40 минут.
2. В это время нужно подготовить начинку. Для этого порезать мякоть овощей и обжарить с фаршем и специями до готовности.
3. Твердый сыр натереть на терке и смешать с охлажденным фаршем.
4. Запеченные баклажаны нафаршировать начинкой и снова запечь в духовке. Запекать еще 10 минут. Приятного аппетита!
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