Как вкусно запечь батон с сыром: идея простой и сытной закуски
Даже из обычного хлеба можно приготовить эффектную и сытную закуску. На батоне просто нужно сделать надрезы и уложить в них начинку. Для нее понадобится всего 5 компонентов.
Идея приготовления запеченного батона с сыром и чесноком опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram.
Ингредиенты:
- батон целый
- сыр твердый – 80-100 г
- чеснок – 4 зубчика
- масло сливочное – 80-100 г
- зелень
Способ приготовления:
1. Сыр и холодное масло натереть на терке.
2. Зелень мелко порезать.
3. Все смешать до однородного состояния в миске, добавить чеснок, раздавленный через пресс, и еще раз перемешать.
4. В батоне сделать разрезы не до конца, шириной 1,5 см.
5. Наполнить разрезы начинкой, завернуть батон в фольгу.
6. Отправить в разогретую до 200 °С духовку на 15-20 минут. Далее развернуть фольгу и запекать еще 5-10 минут.
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