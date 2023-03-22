Даже из обычного хлеба можно приготовить эффектную и сытную закуску. На батоне просто нужно сделать надрезы и уложить в них начинку. Для нее понадобится всего 5 компонентов.

Идея приготовления запеченного батона с сыром и чесноком опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram.

Ингредиенты:

батон целый

сыр твердый – 80-100 г

чеснок – 4 зубчика

масло сливочное – 80-100 г

зелень

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Способ приготовления:

1. Сыр и холодное масло натереть на терке.

2. Зелень мелко порезать.

3. Все смешать до однородного состояния в миске, добавить чеснок, раздавленный через пресс, и еще раз перемешать.

4. В батоне сделать разрезы не до конца, шириной 1,5 см.

5. Наполнить разрезы начинкой, завернуть батон в фольгу.

6. Отправить в разогретую до 200 °С духовку на 15-20 минут. Далее развернуть фольгу и запекать еще 5-10 минут.

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