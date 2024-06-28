Как вкусно запечь кабачки в духовке: просто тают во рту
Чтобы долго не возиться с приготовлением и получить сытное блюдо – запеките кабачки в духовке. Овощи получатся очень сочными и пикантными. Вам понадобится всего 4 ингредиента.
Идея приготовления вкусных запеченных кабачков со сметаной в духовке опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram. Блюдо еще и очень бюджетное.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.
- соль, перец по вкусу
- прованские травы
- масло – 50 мл.
Способ приготовления:
1. Совместить все ингредиенты.
2. Отлично перемешать.
3. Выложить на противень.
4. Отправить запекаться 12-15 минут при температуре 200 градусов.
Ингредиенты для заливки:
- сметана – 150 г
- мука – 1 ст.л.
- яйцо – 1 шт.
- чеснок – 3 зубка
- зелень
- соль и перец
- вода – 120 мл.
5. Запеченные кабачки переложить в форму для запекания.
6. Залить заливкой.
7. Готовить в духовке еще 15-20 минут при температуре 220 градусов.
8. По желанию можно добавить сыр.
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