Как вкусно запечь кабачки в духовке: просто тают во рту

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно запечь кабачки в духовке: просто тают во рту

Чтобы долго не возиться с приготовлением и получить сытное блюдо – запеките кабачки в духовке. Овощи получатся очень сочными и пикантными. Вам понадобится всего 4 ингредиента.

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Идея приготовления вкусных запеченных кабачков со сметаной в духовке опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram. Блюдо еще и очень бюджетное.

Как вкусно запечь кабачки в духовке: просто тают во рту

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт.
  • соль, перец по вкусу
  • прованские травы
  • масло – 50 мл.

Способ приготовления:

Как вкусно запечь кабачки в духовке: просто тают во рту

1. Совместить все ингредиенты.

2. Отлично перемешать.

Как вкусно запечь кабачки в духовке: просто тают во рту

3. Выложить на противень.

Как вкусно запечь кабачки в духовке: просто тают во рту

4. Отправить запекаться 12-15 минут при температуре 200 градусов.

Ингредиенты для заливки:

Как вкусно запечь кабачки в духовке: просто тают во рту
  • сметана – 150 г
  • мука – 1 ст.л.
  • яйцо – 1 шт.
  • чеснок – 3 зубка
  • зелень
  • соль и перец
  • вода – 120 мл.

5. Запеченные кабачки переложить в форму для запекания.

Как вкусно запечь кабачки в духовке: просто тают во рту

6. Залить заливкой.

7. Готовить в духовке еще 15-20 минут при температуре 220 градусов.

Как вкусно запечь кабачки в духовке: просто тают во рту

8. По желанию можно добавить сыр.

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