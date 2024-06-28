Чтобы долго не возиться с приготовлением и получить сытное блюдо – запеките кабачки в духовке. Овощи получатся очень сочными и пикантными. Вам понадобится всего 4 ингредиента.

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Идея приготовления вкусных запеченных кабачков со сметаной в духовке опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram. Блюдо еще и очень бюджетное.

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

соль, перец по вкусу

прованские травы

масло – 50 мл.

Способ приготовления:

1. Совместить все ингредиенты.

2. Отлично перемешать.

3. Выложить на противень.

4. Отправить запекаться 12-15 минут при температуре 200 градусов.

Ингредиенты для заливки:

сметана – 150 г

мука – 1 ст.л.

яйцо – 1 шт.

чеснок – 3 зубка

зелень

соль и перец

вода – 120 мл.

5. Запеченные кабачки переложить в форму для запекания.

6. Залить заливкой.

7. Готовить в духовке еще 15-20 минут при температуре 220 градусов.

8. По желанию можно добавить сыр.

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