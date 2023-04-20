Видео дня
Как вкусно запечь капусту в духовке: будет очень сочная и хрустящая
Капуста – бюджетный, универсальный и всегда доступный овощ, из которого можно готовить салат, оладьи, добавлять в борщ и даже вкусно запекать в духовке.
Фудблогер Алексей Крючков (kruchkov.food) на своей странице в Instagram поделился рецептом запеченных стейков из капусты со специями. В отличие от тушеной, такой способ приготовления делает капусту очень сочной и хрустящей, а подходит она к мясу, рыбе и любому гарниру.
Ингредиенты:
- капуста
- специи: соль, перец, орегано, базилик, розмарин
- оливковое масло
Способ приготовления:
1. Капусту порезать в виде стейков толщиной 2 сантиметра. Выложить на противень, застеленный пергаментом.
2. Смешать масло и специи. Полученной массой натереть каждый стейк.
3. Запекать в духовке при температуре 180 градусов 30 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: