Капуста – бюджетный, универсальный и всегда доступный овощ, из которого можно готовить салат, оладьи, добавлять в борщ и даже вкусно запекать в духовке.

Фудблогер Алексей Крючков (kruchkov.food) на своей странице в Instagram поделился рецептом запеченных стейков из капусты со специями. В отличие от тушеной, такой способ приготовления делает капусту очень сочной и хрустящей, а подходит она к мясу, рыбе и любому гарниру.

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Ингредиенты:

капуста

специи: соль, перец, орегано, базилик, розмарин

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Капусту порезать в виде стейков толщиной 2 сантиметра. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

2. Смешать масло и специи. Полученной массой натереть каждый стейк.

3. Запекать в духовке при температуре 180 градусов 30 минут.

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