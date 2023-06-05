Запеченный картофель – это универсальный гарнир. Но в духовке такой овощ часто получается сухим. Поэтому следует добавить компоненты, которые сделают продукт сочным. При этом, сверху должна быть золотистая корочка. На такой случай отлично подходит сало.

Идея приготовления сочного запеченного картофеля опубликована на странице фудблогера Ксении Радостиной (radostina_ksenia) в Instagram. Также, стоит не забыть об ароматном соусе с зеленью и чесноком.

Ингредиенты:

картофель – 15 шт (средний по размеру

Видео дня

соль

копченое сало – 300 г

масло

масло сливочное – 100 г

чеснок – 1-2 зубчика

укроп

Способ приготовления:

1. Картошку почистить.

2. Хорошо промыть.

3. Сделать два горизонтальных надреза.

4. Положить кусочки сала в каждый разрез и поместить в духовку.

5. Поставить в духовку на 1 час при температуре 180 градусов.

6. Смешать все компоненты для соуса.

7. Смазать сверху соусом готовый картофель.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: