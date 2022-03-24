Как вкусно запечь картофель с грибами и мясом: рецепт
Если вы не знаете, что можно быстро приготовить на ужин, чтобы было вкусно и из доступных ингредиентов, то в этом случае поможет картофель. Его можно вкусно запечь в духовке с грибами и мясом. Блюдо получается чрезвычайно ароматным и сытным.
Рецепт запеченного картофеля с грибами и мясом опубликован в кулинарном блоге cook_enjoying в Instagram.
Ингредиенты:
картофель – 6 шт.
морковь – 1 шт.
лук – 1 шт.
шампиньоны – 8 шт.
куриные бедра – 6 шт.
твердый сыр – 200 г
сливки – 150 г
Способ приготовления:
1. Картофель, лук и морковь тонко нарезать кружочками.
2. Смешать ингредиенты с солью и специями. Выложить в противень, смазанный маслом.
3. Сверху выложить шампиньоны и мясо. Предварительно мясо нужно замариновать в специях.
4. Залить сливками.
5. Выпекать в духовке при температуре 200 градусов 45-50 минут.
6. Посыпать картофель натертым сыром и запекать еще 15 минут.
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