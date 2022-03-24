Как вкусно запечь картофель с грибами и мясом: рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно запечь картофель с грибами и мясом: рецепт

Если вы не знаете, что можно быстро приготовить на ужин, чтобы было вкусно и из доступных ингредиентов, то в этом случае поможет картофель. Его можно вкусно запечь в духовке с грибами и мясом. Блюдо получается чрезвычайно ароматным и сытным.

Рецепт запеченного картофеля с грибами и мясом опубликован в кулинарном блоге cook_enjoying в Instagram.

Рецепт запеченного картофеля с грибами и мясом

Ингредиенты:

  • картофель – 6 шт.

  • морковь – 1 шт.

  • лук – 1 шт.

Шампиньоны для блюда
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  • шампиньоны – 8 шт.

  • куриные бедра – 6 шт.

  • твердый сыр – 200 г

  • сливки – 150 г

Способ приготовления:

1. Картофель, лук и морковь тонко нарезать кружочками.

2. Смешать ингредиенты с солью и специями. Выложить в противень, смазанный маслом.

Запеченный картофель с грибами и мясом

3. Сверху выложить шампиньоны и мясо. Предварительно мясо нужно замариновать в специях.

4. Залить сливками.

5. Выпекать в духовке при температуре 200 градусов 45-50 минут.

Куриное мясо для блюда

6. Посыпать картофель натертым сыром и запекать еще 15 минут.

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