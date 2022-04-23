Кроме привычного пюре и по-крестьянски, существуют еще другие способы, как можно вкусно приготовить картофель. К примеру, ее можно запечь в рукаве вместе с куриными бедрами. Получается довольно сытное и вкусное блюдо, которое также найдет свое место и на праздничном столе.

Фудблогерка Юлия Микулич (yulia_mikulich) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченного картофеля с куриными бедрами в рукаве.

Ингредиенты:

Маринад для курицы:

куриные бедра – 1 кг

чеснок – 4-5 зубчиков

соевый соус – 3 ст.л

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масло – 3 ст.л

паприка – 1 ст.л

красный острый перец, соль, черный перец и другие любимые специи

Маринад для картофеля:

картофель – 900 г

соевый соус – 1 ч.л

сметана/кефир – 3 ст.л

чеснок – 2 зубчика

соль, черный перец, любимые специи

Способ приготовления:

1. Куриные бедра помыть и просушить бумажными полотенцами. Положить в глубокую емкость.

2. К мясу добавить все ингредиенты маринада (чеснок пропустить через пресс) и тщательно перемешать, чтобы каждое бедро покрылось маринадом. Накрыть емкость пленкой и поставить в холодильник на 1 час.

3. Картофель почистить и порезать кубиками/дольками.

4. К картофелю добавить все ингредиенты для маринада (чеснок пропустить через пресс). Тщательно все перемешать.

5. Бедра положить в рукав для запекания.

6. Вокруг мяса выложить картофель. Завязать рукав.

7. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 50-60 минут. После этого получить рукав, разрезать и запекать блюдо еще на 15-20 минут при температуре 200 градусов.

8. Готовому блюду дать настояться.

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