Как вкусно запечь картофель с куриными бедрами в рукаве: рецепт
Кроме привычного пюре и по-крестьянски, существуют еще другие способы, как можно вкусно приготовить картофель. К примеру, ее можно запечь в рукаве вместе с куриными бедрами. Получается довольно сытное и вкусное блюдо, которое также найдет свое место и на праздничном столе.
Фудблогерка Юлия Микулич (yulia_mikulich) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченного картофеля с куриными бедрами в рукаве.
Ингредиенты:
Маринад для курицы:
куриные бедра – 1 кг
чеснок – 4-5 зубчиков
соевый соус – 3 ст.л
масло – 3 ст.л
паприка – 1 ст.л
красный острый перец, соль, черный перец и другие любимые специи
Маринад для картофеля:
картофель – 900 г
соевый соус – 1 ч.л
сметана/кефир – 3 ст.л
чеснок – 2 зубчика
соль, черный перец, любимые специи
Способ приготовления:
1. Куриные бедра помыть и просушить бумажными полотенцами. Положить в глубокую емкость.
2. К мясу добавить все ингредиенты маринада (чеснок пропустить через пресс) и тщательно перемешать, чтобы каждое бедро покрылось маринадом. Накрыть емкость пленкой и поставить в холодильник на 1 час.
3. Картофель почистить и порезать кубиками/дольками.
4. К картофелю добавить все ингредиенты для маринада (чеснок пропустить через пресс). Тщательно все перемешать.
5. Бедра положить в рукав для запекания.
6. Вокруг мяса выложить картофель. Завязать рукав.
7. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 50-60 минут. После этого получить рукав, разрезать и запекать блюдо еще на 15-20 минут при температуре 200 градусов.
8. Готовому блюду дать настояться.
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