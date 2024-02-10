Как вкусно запечь картофель в кожуре: с грибами и сыром
Чтобы не возиться с чисткой картофеля – его можно запечь прямо в кожуре. Овощ будет держать форму, поэтому внутрь можно положить сочную начинку из грибов и сыра. Сверху будет аппетитная хрустящая корочка.
Идея приготовления картофеля в кожуре с грибами и сливками опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Для блюда понадобится всего 5 компонентов.
Ингредиенты:
- сливки кулинарные
- сыр с пряностями
- масло
- 1 луковица
- грибы
Способ приготовления:
1. Картофель смазать растительным маслом.
2. Замотать в фольгу.
3. Поставить в духовку при температуре 220 градусов.
4. Обжарить на масле лук и грибы.
5. Добавить кулинарные сливки и перемешать.
6. Картофель разрезать пополам, добавить масло и размять вилкой.
7. Выложить начинку, посыпать сыром с пряностями и отправить в духовку до расплавления сыра. Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: