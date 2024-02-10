Чтобы не возиться с чисткой картофеля – его можно запечь прямо в кожуре. Овощ будет держать форму, поэтому внутрь можно положить сочную начинку из грибов и сыра. Сверху будет аппетитная хрустящая корочка.

Идея приготовления картофеля в кожуре с грибами и сливками опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Для блюда понадобится всего 5 компонентов.

Ингредиенты:

сливки кулинарные

сыр с пряностями

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масло

1 луковица

грибы

Способ приготовления:

1. Картофель смазать растительным маслом.

2. Замотать в фольгу.

3. Поставить в духовку при температуре 220 градусов.

4. Обжарить на масле лук и грибы.

5. Добавить кулинарные сливки и перемешать.

6. Картофель разрезать пополам, добавить масло и размять вилкой.

7. Выложить начинку, посыпать сыром с пряностями и отправить в духовку до расплавления сыра. Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: