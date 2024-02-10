Как вкусно запечь картофель в кожуре: с грибами и сыром

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
150
Как вкусно запечь картофель в кожуре: с грибами и сыром

Чтобы не возиться с чисткой картофеля – его можно запечь прямо в кожуре. Овощ будет держать форму, поэтому внутрь можно положить сочную начинку из грибов и сыра. Сверху будет аппетитная хрустящая корочка.

Идея приготовления картофеля в кожуре с грибами и сливками опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Для блюда понадобится всего 5 компонентов.

Как вкусно запечь картофель в кожуре: с грибами и сыром

Ингредиенты:

  • сливки кулинарные
  • сыр с пряностями
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  • масло
  • 1 луковица
  • грибы

Способ приготовления:

Как вкусно запечь картофель в кожуре: с грибами и сыром

1. Картофель смазать растительным маслом.

2. Замотать в фольгу.

Как вкусно запечь картофель в кожуре: с грибами и сыром

3. Поставить в духовку при температуре 220 градусов.

Как вкусно запечь картофель в кожуре: с грибами и сыром

4. Обжарить на масле лук и грибы.

Как вкусно запечь картофель в кожуре: с грибами и сыром

5. Добавить кулинарные сливки и перемешать.

Как вкусно запечь картофель в кожуре: с грибами и сыром

6. Картофель разрезать пополам, добавить масло и размять вилкой.

Как вкусно запечь картофель в кожуре: с грибами и сыром

7. Выложить начинку, посыпать сыром с пряностями и отправить в духовку до расплавления сыра. Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

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