Как вкусно запечь картошку с беконом в духовке: получится очень мягкой внутри и с корочкой сверху
Чтобы запеченный картофель получился сочным и мягким – запеките его с беконом. Вам понадобится всего несколько простых компонентов, чтобы приготовить такое блюдо. Это будет гораздо лучше, чем обычное пюре.
Идея приготовления запеченного картофеля с беконом опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia cooking в Instagram. Особый вкус придаст чесночный соус.
Ингредиенты:
- картофель
- бекон
- чеснок – 5 зубчиков
- растительное масло – 5 ст.л.
- соль/перец
- зелень
- сметана
Способ приготовления:
1. Картошку очень хорошо промыть и нарезать.
2. Отварить до полуготовности.
3. Затем в каждый разрез положить сырой бекон.
4. Затем полить соусом (для этого соединить измельченный чеснок, соль, перец и растительное масло).
5. Обернуть картофель фольгой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
6. Снять фольгу и выпекать еще 7-10 минут.
7. Украсить зеленью и подать со сметаной.
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