Чтобы запеченный картофель получился сочным и мягким – запеките его с беконом. Вам понадобится всего несколько простых компонентов, чтобы приготовить такое блюдо. Это будет гораздо лучше, чем обычное пюре.

Идея приготовления запеченного картофеля с беконом опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia cooking в Instagram. Особый вкус придаст чесночный соус.

Ингредиенты:

картофель

бекон

чеснок – 5 зубчиков

растительное масло – 5 ст.л.

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соль/перец

зелень

сметана

Способ приготовления:

1. Картошку очень хорошо промыть и нарезать.

2. Отварить до полуготовности.

3. Затем в каждый разрез положить сырой бекон.

4. Затем полить соусом (для этого соединить измельченный чеснок, соль, перец и растительное масло).

5. Обернуть картофель фольгой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

6. Снять фольгу и выпекать еще 7-10 минут.

7. Украсить зеленью и подать со сметаной.

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