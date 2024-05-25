Как вкусно запечь картошку с беконом в духовке: получится очень мягкой внутри и с корочкой сверху

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно запечь картошку с беконом в духовке: получится очень мягкой внутри и с корочкой сверху

Чтобы запеченный картофель получился сочным и мягким – запеките его с беконом. Вам понадобится всего несколько простых компонентов, чтобы приготовить такое блюдо. Это будет гораздо лучше, чем обычное пюре.

Идея приготовления запеченного картофеля с беконом опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia cooking в Instagram. Особый вкус придаст чесночный соус.

Как вкусно запечь картошку с беконом в духовке: получится очень мягкой внутри и с корочкой сверху

Ингредиенты:

  • картофель
  • бекон
  • чеснок – 5 зубчиков
  • растительное масло – 5 ст.л.
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  • соль/перец
  • зелень
  • сметана

Способ приготовления:

Как вкусно запечь картошку с беконом в духовке: получится очень мягкой внутри и с корочкой сверху

1. Картошку очень хорошо промыть и нарезать.

2. Отварить до полуготовности.

Как вкусно запечь картошку с беконом в духовке: получится очень мягкой внутри и с корочкой сверху

3. Затем в каждый разрез положить сырой бекон.

4. Затем полить соусом (для этого соединить измельченный чеснок, соль, перец и растительное масло).

Как вкусно запечь картошку с беконом в духовке: получится очень мягкой внутри и с корочкой сверху

5. Обернуть картофель фольгой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Как вкусно запечь картошку с беконом в духовке: получится очень мягкой внутри и с корочкой сверху

6. Снять фольгу и выпекать еще 7-10 минут.

7. Украсить зеленью и подать со сметаной.

Как вкусно запечь картошку с беконом в духовке: получится очень мягкой внутри и с корочкой сверху

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