Как вкусно запечь молодой картофель: самый простой рецепт сытного блюда

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно запечь молодой картофель: самый простой рецепт сытного блюда

Вскоре начнется сезон молодого картофеля. Чаще всего его варят целым, или запекают в духовке. Овощ вкусно сочетается с маслом, зеленью, пикантными специями, чесноком и соусом.

Фудблогер Виктория с ником viktoria__cooking на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченного молодого картофеля с чесноком, зеленью и соусом.

Рецепт молодого картофеля в духовке

Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг
  • сладкая паприка – 1,5 ч. л.
  • сушеный чеснок – 1,5 ч. л.
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  • соль, перец
  • масло растительное – 4-5 ст. л.

Соус:

  • сливочное масло – 50 г
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • укроп

Способ приготовления:

1. Картофель хорошо промыть и просушить бумажными полотенцами.

Как приготовить картофель

2. Добавить все специи, растительное масло, тщательно перемешать и оставить в таком виде на 10-15 минут.

3. Выложить картофель на противень, застеленный пергаментом. Запекать при температуре 200 градусов 40-45 минут.

Запеченный молодой картофель

4. Для приготовления соуса нужно смешать растопленное сливочное масло, измельченный чеснок и укроп.

Молодой картофель с соусом

5. Полученным соусом полить картофель, как только он будет готов.

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