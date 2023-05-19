Как вкусно запечь молодой картофель: самый простой рецепт сытного блюда
Вскоре начнется сезон молодого картофеля. Чаще всего его варят целым, или запекают в духовке. Овощ вкусно сочетается с маслом, зеленью, пикантными специями, чесноком и соусом.
Фудблогер Виктория с ником viktoria__cooking на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченного молодого картофеля с чесноком, зеленью и соусом.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг
- сладкая паприка – 1,5 ч. л.
- сушеный чеснок – 1,5 ч. л.
- соль, перец
- масло растительное – 4-5 ст. л.
Соус:
- сливочное масло – 50 г
- чеснок – 2-3 зубчика
- укроп
Способ приготовления:
1. Картофель хорошо промыть и просушить бумажными полотенцами.
2. Добавить все специи, растительное масло, тщательно перемешать и оставить в таком виде на 10-15 минут.
3. Выложить картофель на противень, застеленный пергаментом. Запекать при температуре 200 градусов 40-45 минут.
4. Для приготовления соуса нужно смешать растопленное сливочное масло, измельченный чеснок и укроп.
5. Полученным соусом полить картофель, как только он будет готов.
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