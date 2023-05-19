Вскоре начнется сезон молодого картофеля. Чаще всего его варят целым, или запекают в духовке. Овощ вкусно сочетается с маслом, зеленью, пикантными специями, чесноком и соусом.

Фудблогер Виктория с ником viktoria__cooking на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченного молодого картофеля с чесноком, зеленью и соусом.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг

сладкая паприка – 1,5 ч. л.

сушеный чеснок – 1,5 ч. л.

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соль, перец

масло растительное – 4-5 ст. л.

Соус:

сливочное масло – 50 г

чеснок – 2-3 зубчика

укроп

Способ приготовления:

1. Картофель хорошо промыть и просушить бумажными полотенцами.

2. Добавить все специи, растительное масло, тщательно перемешать и оставить в таком виде на 10-15 минут.

3. Выложить картофель на противень, застеленный пергаментом. Запекать при температуре 200 градусов 40-45 минут.

4. Для приготовления соуса нужно смешать растопленное сливочное масло, измельченный чеснок и укроп.

5. Полученным соусом полить картофель, как только он будет готов.

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