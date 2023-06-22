Как вкусно запечь молодой картофель в духовке: с сыром и специями

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно запечь молодой картофель в духовке: с сыром и специями

Молодой картофель – это изюминка каждого лета. Она мягкая, ароматная и даже немного сладкая. А вместо того, чтобы отваривать – попробуйте запечь. Образуется аппетитная золотистая корочка. Особенно вкусно, если добавить пармезан.

Идея приготовления запеченного молодого картофеля с пармезаном опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram. Этот способ очень бюджетный.

Как вкусно запечь молодой картофель в духовке: с сыром и специями

Ингредиенты:

  • молодой картофель мелкий – 1 кг
  • пармезан – 100 г
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  • оливковое масло – 3-4 ст.л.
  • специи (паприка, лук, красный перец и карри) – по мелочи
  • соль – щепотка

Способ приготовления:

Как вкусно запечь молодой картофель в духовке: с сыром и специями

1. Молодой картофель хорошо моем и варим 15-20 минут.

2. Разрезаем пополам, добавляем специи, соль, легко перемешиваем.

Как вкусно запечь молодой картофель в духовке: с сыром и специями

3. На противень наносим оливковое масло, щедро присыпаем пармезаном.

4. Выкладываем картофель надрезом вниз прямо на пармезан.

Как вкусно запечь молодой картофель в духовке: с сыром и специями

5. Сверху смазываем оливковым маслом (можно в него также добавить любимые специи), запекаем при температуре 200 г до золотистой хрустящей корочки.

Как вкусно запечь молодой картофель в духовке: с сыром и специями

6. Подать со сметаной с розмарином.

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