Как вкусно запечь молодой картофель в духовке: с сыром и специями
Молодой картофель – это изюминка каждого лета. Она мягкая, ароматная и даже немного сладкая. А вместо того, чтобы отваривать – попробуйте запечь. Образуется аппетитная золотистая корочка. Особенно вкусно, если добавить пармезан.
Идея приготовления запеченного молодого картофеля с пармезаном опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram. Этот способ очень бюджетный.
Ингредиенты:
- молодой картофель мелкий – 1 кг
- пармезан – 100 г
- оливковое масло – 3-4 ст.л.
- специи (паприка, лук, красный перец и карри) – по мелочи
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Молодой картофель хорошо моем и варим 15-20 минут.
2. Разрезаем пополам, добавляем специи, соль, легко перемешиваем.
3. На противень наносим оливковое масло, щедро присыпаем пармезаном.
4. Выкладываем картофель надрезом вниз прямо на пармезан.
5. Сверху смазываем оливковым маслом (можно в него также добавить любимые специи), запекаем при температуре 200 г до золотистой хрустящей корочки.
6. Подать со сметаной с розмарином.
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