Молодой картофель – это изюминка каждого лета. Она мягкая, ароматная и даже немного сладкая. А вместо того, чтобы отваривать – попробуйте запечь. Образуется аппетитная золотистая корочка. Особенно вкусно, если добавить пармезан.

Идея приготовления запеченного молодого картофеля с пармезаном опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram. Этот способ очень бюджетный.

Ингредиенты:

молодой картофель мелкий – 1 кг

пармезан – 100 г

Видео дня

оливковое масло – 3-4 ст.л.

специи (паприка, лук, красный перец и карри) – по мелочи

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Молодой картофель хорошо моем и варим 15-20 минут.

2. Разрезаем пополам, добавляем специи, соль, легко перемешиваем.

3. На противень наносим оливковое масло, щедро присыпаем пармезаном.

4. Выкладываем картофель надрезом вниз прямо на пармезан.

5. Сверху смазываем оливковым маслом (можно в него также добавить любимые специи), запекаем при температуре 200 г до золотистой хрустящей корочки.

6. Подать со сметаной с розмарином.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: