Как вкусно запечь молодую картошку: внутри мягкая, а сверху золотистая корочка

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
735
Как вкусно запечь молодую картошку: внутри мягкая, а сверху золотистая корочка

Сезон молодого картофеля в разгаре. Такой овощ получится очень ароматным и хрустящим, если приготовить его в духовке. Плоды даже не придется чистить.

Идея приготовления запеченного молодого картофеля опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram. Особенно вкусно, если добавить чесночный соус с зеленью.

Как вкусно запечь молодую картошку: внутри мягкая, а сверху золотистая корочка

Ингредиенты:

  • 1 кг молодого картофеля
  • 1.5 ч.л. соли, 1.5 ч.л. паприки, 1.5 ч.л. сушеного чеснока
  • 30-35 г растительного масла
Видео дня

Ингредиенты для соуса:

  • 30 г сливочного масла
  • 20 г бревенчатого укропа
  • 3-4 зубчика чеснока

Способ приготовления:

Как вкусно запечь молодую картошку: внутри мягкая, а сверху золотистая корочка

1. Хорошо промойте картофель и просушите бумажным полотенцем. Если картофель большой – его можно разрезать на несколько кусочков.

2. К картофелю добавьте соль, паприку, сушеный чеснок.

Как вкусно запечь молодую картошку: внутри мягкая, а сверху золотистая корочка

3. Залейте растительным маслом, хорошо вымешайте и оставьте на 10-15 минут промариноваться.

4. Запекать при температуре 200 градусов до мягкости. Это примерно 45 минут – возможно и дольше, в зависимости от мощности духовки и размера картофеля.

Как вкусно запечь молодую картошку: внутри мягкая, а сверху золотистая корочка

5. Растопить масло, добавить измельченный укроп и чеснок.

Как вкусно запечь молодую картошку: внутри мягкая, а сверху золотистая корочка

6. Вымешать, залить этим соусом готовый картофель.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты