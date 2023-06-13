Сезон молодого картофеля в разгаре. Такой овощ получится очень ароматным и хрустящим, если приготовить его в духовке. Плоды даже не придется чистить.

Идея приготовления запеченного молодого картофеля опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram. Особенно вкусно, если добавить чесночный соус с зеленью.

Ингредиенты:

1 кг молодого картофеля

1.5 ч.л. соли, 1.5 ч.л. паприки, 1.5 ч.л. сушеного чеснока

30-35 г растительного масла

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Ингредиенты для соуса:

30 г сливочного масла

20 г бревенчатого укропа

3-4 зубчика чеснока

Способ приготовления:

1. Хорошо промойте картофель и просушите бумажным полотенцем. Если картофель большой – его можно разрезать на несколько кусочков.

2. К картофелю добавьте соль, паприку, сушеный чеснок.

3. Залейте растительным маслом, хорошо вымешайте и оставьте на 10-15 минут промариноваться.

4. Запекать при температуре 200 градусов до мягкости. Это примерно 45 минут – возможно и дольше, в зависимости от мощности духовки и размера картофеля.

5. Растопить масло, добавить измельченный укроп и чеснок.

6. Вымешать, залить этим соусом готовый картофель.

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