Как вкусно запечь молодую картошку: внутри мягкая, а сверху золотистая корочка
Сезон молодого картофеля в разгаре. Такой овощ получится очень ароматным и хрустящим, если приготовить его в духовке. Плоды даже не придется чистить.
Идея приготовления запеченного молодого картофеля опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram. Особенно вкусно, если добавить чесночный соус с зеленью.
Ингредиенты:
- 1 кг молодого картофеля
- 1.5 ч.л. соли, 1.5 ч.л. паприки, 1.5 ч.л. сушеного чеснока
- 30-35 г растительного масла
Ингредиенты для соуса:
- 30 г сливочного масла
- 20 г бревенчатого укропа
- 3-4 зубчика чеснока
Способ приготовления:
1. Хорошо промойте картофель и просушите бумажным полотенцем. Если картофель большой – его можно разрезать на несколько кусочков.
2. К картофелю добавьте соль, паприку, сушеный чеснок.
3. Залейте растительным маслом, хорошо вымешайте и оставьте на 10-15 минут промариноваться.
4. Запекать при температуре 200 градусов до мягкости. Это примерно 45 минут – возможно и дольше, в зависимости от мощности духовки и размера картофеля.
5. Растопить масло, добавить измельченный укроп и чеснок.
6. Вымешать, залить этим соусом готовый картофель.
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