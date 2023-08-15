Как вкусно запечь мягкий картофель в кожуре: идея от известного шеф-повара
Вкусно и очень быстро запечь картошку можно даже в кожуре. Для этого вам понадобится обычная тарелка. Вы придавите уже немного отварной овощ, и он получится очень мягким и сочным. Сверху образуется хрустящая корочка.
Идея приготовления мягкого запеченного картофеля в кожуре опубликована на странице шеф-повара Вадима Бжезинского (pava_vb) в Instagram. Вкусным дополнением будет простой соус на основе майонеза либо сметаны.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг
- масло – 30 г
- соль, перец – по вкусу
Ингредиенты для соуса:
- огурец – 2 шт.
- зеленый лук, укроп
- яйцо куриное вареное – 2 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- майонез/сметана (по желанию) – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Отвариваем картофель в мундирах.
2. Осторожно раздавите каждый картофель тарелкой.
3. Выкладываем на противень/сковородку.
4. Смазываем растительным маслом.
5. Добавляем соль, перец.
6. Запекаем 20 минут при температуре 200 градусов.
7. Для соуса все измельчаем, соединяем со сметаной.
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