Вкусно и очень быстро запечь картошку можно даже в кожуре. Для этого вам понадобится обычная тарелка. Вы придавите уже немного отварной овощ, и он получится очень мягким и сочным. Сверху образуется хрустящая корочка.

Идея приготовления мягкого запеченного картофеля в кожуре опубликована на странице шеф-повара Вадима Бжезинского (pava_vb) в Instagram. Вкусным дополнением будет простой соус на основе майонеза либо сметаны.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг

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масло – 30 г

соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

огурец – 2 шт.

зеленый лук, укроп

яйцо куриное вареное – 2 шт.

чеснок – 2 зубчика

майонез/сметана (по желанию) – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Отвариваем картофель в мундирах.

2. Осторожно раздавите каждый картофель тарелкой.

3. Выкладываем на противень/сковородку.

4. Смазываем растительным маслом.

5. Добавляем соль, перец.

6. Запекаем 20 минут при температуре 200 градусов.

7. Для соуса все измельчаем, соединяем со сметаной.

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