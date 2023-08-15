Как вкусно запечь мягкий картофель в кожуре: идея от известного шеф-повара

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно запечь мягкий картофель в кожуре: идея от известного шеф-повара

Вкусно и очень быстро запечь картошку можно даже в кожуре. Для этого вам понадобится обычная тарелка. Вы придавите уже немного отварной овощ, и он получится очень мягким и сочным. Сверху образуется хрустящая корочка.

Идея приготовления мягкого запеченного картофеля в кожуре опубликована на странице шеф-повара Вадима Бжезинского (pava_vb) в Instagram. Вкусным дополнением будет простой соус на основе майонеза либо сметаны.

Как вкусно запечь мягкий картофель в кожуре: идея от известного шеф-повара

Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг
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  • масло – 30 г
  • соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

  • огурец – 2 шт.
  • зеленый лук, укроп
  • яйцо куриное вареное – 2 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • майонез/сметана (по желанию) – 3 ст.л.

Способ приготовления:

Как вкусно запечь мягкий картофель в кожуре: идея от известного шеф-повара

1. Отвариваем картофель в мундирах.

Как вкусно запечь мягкий картофель в кожуре: идея от известного шеф-повара

2. Осторожно раздавите каждый картофель тарелкой.

3. Выкладываем на противень/сковородку.

Как вкусно запечь мягкий картофель в кожуре: идея от известного шеф-повара

4. Смазываем растительным маслом.

Как вкусно запечь мягкий картофель в кожуре: идея от известного шеф-повара

5. Добавляем соль, перец.

Как вкусно запечь мягкий картофель в кожуре: идея от известного шеф-повара

6. Запекаем 20 минут при температуре 200 градусов.

Как вкусно запечь мягкий картофель в кожуре: идея от известного шеф-повара

7. Для соуса все измельчаем, соединяем со сметаной.

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