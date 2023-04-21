Как вкусно запечь овощи: остаются целыми и полезными
Сезон свежих овощей начат. И одна из самых простых технологий их приготовления – это запекание. Но очень важно, чтобы продукты оставались целыми и сохранили все свои питательные вещества. Для этого нужно придерживаться четкой технологии.
Идея приготовления полезных запеченных овощей опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram. Для яркого вкуса нужно приготовить пикантный маринад.
Ингредиенты:
- 6-7 больших шампиньонов
- 1 небольшой кабачок
- 1 болгарский перец
- 1 небольшая морковь
- 200-300 г цветной капусты
Ингредиенты для маринада:
- 2 ст.л растительного масла
- 3 ст.л соевого соуса
- 0,5 ст.л. бальзамического уксуса
- 1 ч.л. соли
- 1 ч.л. копченой паприки
- 1 ч.л. итальянских трав
- 5-6 зубчиков чеснока
Способ приготовления:
1. Овощи нарезаем большими кусочками.
2. Заливаем маринадом.
3. Перемешиваем и даем постоять 30 минут.
4. Запекаем при температуре 190-200 градусов до готовности.
5. Несколько раз перемешиваем в процессе. По времени примерно 30-35 минут.
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