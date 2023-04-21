Как вкусно запечь овощи: остаются целыми и полезными

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно запечь овощи: остаются целыми и полезными

Сезон свежих овощей начат. И одна из самых простых технологий их приготовления – это запекание. Но очень важно, чтобы продукты оставались целыми и сохранили все свои питательные вещества. Для этого нужно придерживаться четкой технологии.

Идея приготовления полезных запеченных овощей опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram. Для яркого вкуса нужно приготовить пикантный маринад.

Как вкусно запечь овощи: остаются целыми и полезными

Ингредиенты:

  • 6-7 больших шампиньонов
  • 1 небольшой кабачок
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  • 1 болгарский перец
  • 1 небольшая морковь
  • 200-300 г цветной капусты

Ингредиенты для маринада:

  • 2 ст.л растительного масла
  • 3 ст.л соевого соуса
  • 0,5 ст.л. бальзамического уксуса
  • 1 ч.л. соли
  • 1 ч.л. копченой паприки
  • 1 ч.л. итальянских трав
  • 5-6 зубчиков чеснока

Способ приготовления:

Как вкусно запечь овощи: остаются целыми и полезными

1. Овощи нарезаем большими кусочками.

Как вкусно запечь овощи: остаются целыми и полезными

2. Заливаем маринадом.

Как вкусно запечь овощи: остаются целыми и полезными

3. Перемешиваем и даем постоять 30 минут.

Как вкусно запечь овощи: остаются целыми и полезными

4. Запекаем при температуре 190-200 градусов до готовности.

5. Несколько раз перемешиваем в процессе. По времени примерно 30-35 минут.

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