Сезон свежих овощей начат. И одна из самых простых технологий их приготовления – это запекание. Но очень важно, чтобы продукты оставались целыми и сохранили все свои питательные вещества. Для этого нужно придерживаться четкой технологии.

Идея приготовления полезных запеченных овощей опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram. Для яркого вкуса нужно приготовить пикантный маринад.

Ингредиенты:

6-7 больших шампиньонов

1 небольшой кабачок

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1 болгарский перец

1 небольшая морковь

200-300 г цветной капусты

Ингредиенты для маринада:

2 ст.л растительного масла

3 ст.л соевого соуса

0,5 ст.л. бальзамического уксуса

1 ч.л. соли

1 ч.л. копченой паприки

1 ч.л. итальянских трав

5-6 зубчиков чеснока

Способ приготовления:

1. Овощи нарезаем большими кусочками.

2. Заливаем маринадом.

3. Перемешиваем и даем постоять 30 минут.

4. Запекаем при температуре 190-200 градусов до готовности.

5. Несколько раз перемешиваем в процессе. По времени примерно 30-35 минут.

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