Как вкусно запечь подбрюшину со специями в рукаве: к гарнирам, соусам и хлебу
Подбрюшина – это очень вкусная закуска, которую можно приготовить в рассоле, замариновать, отварить, или просто запечь в духовке. Она имеет удачное сочетание мяса и сала, благодаря чему полностью раскрывает свой вкус. Важно лишь выбрать правильные специи, чтобы закуска получилась еще и ароматной. Блюдо отлично сочетается с гарнирами, соусами и просто с хлебом.
Фудблогер Марина Новикова (marisha_recepti) на своей странице в Instagram поделилась рецептом подбрюшины со специями, которая готовится в рукаве в духовке.
Ингредиенты:
подбрюшина
специи: хмели-сунели, молотый перец, паприка, карри, базилик, приправы для гриля
соль
растительное масло
чеснок
Способ приготовления:
1. Кусочки подбрюшины смазать растительным маслом.
2. Натереть мясо солью.
3. Смешать специи и натереть мясо.
4. Измельчить или пропустить чеснок через пресс и натереть подбрюшину.
5. Положить подбрюшину в рукав и оставить на 1-2 часа.
6. Запекать при температуре 180 градусов 1 час.
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