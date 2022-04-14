Подбрюшина – это очень вкусная закуска, которую можно приготовить в рассоле, замариновать, отварить, или просто запечь в духовке. Она имеет удачное сочетание мяса и сала, благодаря чему полностью раскрывает свой вкус. Важно лишь выбрать правильные специи, чтобы закуска получилась еще и ароматной. Блюдо отлично сочетается с гарнирами, соусами и просто с хлебом.

Фудблогер Марина Новикова (marisha_recepti) на своей странице в Instagram поделилась рецептом подбрюшины со специями, которая готовится в рукаве в духовке.

Ингредиенты:

подбрюшина

специи: хмели-сунели, молотый перец, паприка, карри, базилик, приправы для гриля

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соль

растительное масло

чеснок

Способ приготовления:

1. Кусочки подбрюшины смазать растительным маслом.

2. Натереть мясо солью.

3. Смешать специи и натереть мясо.

4. Измельчить или пропустить чеснок через пресс и натереть подбрюшину.

5. Положить подбрюшину в рукав и оставить на 1-2 часа.

6. Запекать при температуре 180 градусов 1 час.

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