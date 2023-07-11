Как вкусно запечь помидоры: к гречке, картофелю, мясу и рыбе

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно запечь помидоры: к гречке, картофелю, мясу и рыбе

Помидоры можно не только мариновать, солить или добавлять в салат, но и вкусно запекать в духовке. В таком виде они идеально сочетаются с кашами, картофелем, мясом и рыбой. Помидоры следует обязательно дополнить ароматными специями и травами, а для яркого вкуса добавить чеснок.

Фудблогер Владлена Росанкевич (vladlena_rosankevych) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченных помидоров с чесноком, медом и специями.

Рецепт запеченных помидоров черри

Ингредиенты:

  • помидоры черри – 500 г
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • оливковое масло – 2 ст. л.
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  • бальзамический крем – 1 ст. л.
  • мед – 1 ст. л.
  • чабрец
  • морская соль, перец

Способ приготовления:

1. Сначала нужно подготовить помидоры, а именно помыть, просушить и выложить в форму для запекания.

Ингредиенты для запекания

2. Посолить и поперчить помидоры, выжать на каждый из них чеснок через пресс.

3. Отдельно смешать масло, бальзамический крем и мед. Полученным соусом полить помидоры. Положить в форму веточку тимьяна.

Запеченные помидоры в духовке

4. Запекать при температуре 180 градусов 20-30 минут. Приятного аппетита!

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