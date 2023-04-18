Как вкусно запечь скумбрию: делимся самым удачным рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Рецепт скумбрии

Скумбрия – самая простая, бюджетная и вкусная рыба. Готовить ее можно с разными соусами в духовке, а также мариновать, солить.

Как вкусно приготовить скумбрию

Рецепт запеченной скумбрии с соусом из горчицы и сметана бы опубликован в фудблоге "Diali_cooking" в Instagram

Рецепт скумбрии
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Ингредиенты:

  • скумбрия – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • соль, перец

Для соуса:

  • сметана – 1 ст. л.
  • соевый соус – 1 ст. л.
  • горчица в зернах – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Рыбу помойте, очистите и нарежьте на кусочки.

Рыба для приготовления

2. Выложите в форму, сверху нарежьте кольцами лук, посолите и поперчите.

Приготовление рыбы

3. Для соуса: смешайте сметану, соевый соус, горчицу.

Соус для блюда

4. Полейте рыбу.

Рыба с соусом

5. Накройте фольгой и выпекайте при температуре 180 С примерно 30 минут.

Сколько готовить рыбу

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