Скумбрия – самая простая, бюджетная и вкусная рыба. Готовить ее можно с разными соусами в духовке, а также мариновать, солить.

Рецепт запеченной скумбрии с соусом из горчицы и сметана бы опубликован в фудблоге "Diali_cooking" в Instagram.

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Ингредиенты:

скумбрия – 1 шт.

лук – 1 шт.

соль, перец

Для соуса:

сметана – 1 ст. л.

соевый соус – 1 ст. л.

горчица в зернах – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Рыбу помойте, очистите и нарежьте на кусочки.

2. Выложите в форму, сверху нарежьте кольцами лук, посолите и поперчите.

3. Для соуса: смешайте сметану, соевый соус, горчицу.

4. Полейте рыбу.

5. Накройте фольгой и выпекайте при температуре 180 С примерно 30 минут.

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