Видео дня
Как вкусно запечь скумбрию: делимся самым удачным рецептом
Скумбрия – самая простая, бюджетная и вкусная рыба. Готовить ее можно с разными соусами в духовке, а также мариновать, солить.
Рецепт запеченной скумбрии с соусом из горчицы и сметана бы опубликован в фудблоге "Diali_cooking" в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- соль, перец
Для соуса:
- сметана – 1 ст. л.
- соевый соус – 1 ст. л.
- горчица в зернах – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Рыбу помойте, очистите и нарежьте на кусочки.
2. Выложите в форму, сверху нарежьте кольцами лук, посолите и поперчите.
3. Для соуса: смешайте сметану, соевый соус, горчицу.
4. Полейте рыбу.
5. Накройте фольгой и выпекайте при температуре 180 С примерно 30 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: