Запеченная скумбрия в духовке

Как вкусно запечь скумбрию: два лучших рецепта на все случаи жизни
Скумбрия – это универсальная бюджетная рыба, которая лучше всего подходит для запекания. Запекать ее можно со вкусным маринадом или соусом, овощами – луком, морковью или помидорами, или просто со специями.
Фудблогер Снежана Дудок (snizhana.dudok) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченной скумбрии в маринаде.
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт
- горчица – 2 ч. л.
- соевый соус – 3 ст. л.
- соль – 0,5 ч. л.
- копченая паприка – 0,5 ч. л.
- сок лимона – 2 ст. л.
- кориандр + смесь перцев – 0,5 ст. л.
Способ приготовления:
1. В скумбрии нужно удалить хвост и голову. Сделать надрез по хребту и удалить его. Очищенную рыбу промыть и просушить.
2. После этого сделать надрезы по длине скумбрии, не доходя до брюха. Развернуть каждый надрез доверху.
3. Соединить ингредиенты маринада. Смазать им скумбрию.
4. Запекать рыбу при температуре 180 градусов 25-30 минут.
Фудблогер Анастасия Барбар (nastiabarbar) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченной скумбрии с овощами и специями.
Ингредиенты:
- скумбрия – 1 шт
- соль – 1 ч. л.
- приправа для рыбы – 1 ч. л.
- соевый соус – 2 ст. л.
- масло – 2 ст. л.
- лимонный сок – 1/2 ч. л.
- лук – 1 шт
- помидор – 1 шт
Способ приготовления:
1. Рыбу порезать порционными кусками. Смешать со всеми специями.
2. Лук и помидор нарезать кольцами.
3. Составить ингредиенты в форму так: кусок рыбы, кольцо лука и помидора.
4. Запекать при температуре 180 градусов 30 минут.
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