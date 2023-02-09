Как вкусно запечь скумбрию: два лучших рецепта на все случаи жизни

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
3,4 т.
Как вкусно запечь скумбрию: два лучших рецепта на все случаи жизни

Скумбрия – это универсальная бюджетная рыба, которая лучше всего подходит для запекания. Запекать ее можно со вкусным маринадом или соусом, овощами – луком, морковью или помидорами, или просто со специями.

Фудблогер Снежана Дудок (snizhana.dudok) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченной скумбрии в маринаде.

Рецепт запеченной скумбрии в маринаде

Ингредиенты:

  • скумбрия – 2 шт
  • горчица – 2 ч. л.
  • соевый соус – 3 ст. л.
  • соль – 0,5 ч. л.
  • копченая паприка – 0,5 ч. л.
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  • сок лимона – 2 ст. л.
  • кориандр + смесь перцев – 0,5 ст. л.

Способ приготовления:

1. В скумбрии нужно удалить хвост и голову. Сделать надрез по хребту и удалить его. Очищенную рыбу промыть и просушить.

Рецепты приготовления скумбрии

2. После этого сделать надрезы по длине скумбрии, не доходя до брюха. Развернуть каждый надрез доверху.

3. Соединить ингредиенты маринада. Смазать им скумбрию.

Запеченная скумбрия в духовке

4. Запекать рыбу при температуре 180 градусов 25-30 минут.

Фудблогер Анастасия Барбар (nastiabarbar) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченной скумбрии с овощами и специями.

Рецепт запеченной скумбрии со специями и овощами

Ингредиенты:

  • скумбрия – 1 шт
  • соль – 1 ч. л.
  • приправа для рыбы – 1 ч. л.
  • соевый соус – 2 ст. л.
  • масло – 2 ст. л.
  • лимонный сок – 1/2 ч. л.
  • лук – 1 шт
  • помидор – 1 шт

Способ приготовления:

1. Рыбу порезать порционными кусками. Смешать со всеми специями.

Как вкусно приготовить скумбрию

2. Лук и помидор нарезать кольцами.

3. Составить ингредиенты в форму так: кусок рыбы, кольцо лука и помидора.

Как вкусно запечь скумбрию с луком и помидором

4. Запекать при температуре 180 градусов 30 минут.

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