Как вкусно запечь скумбрию к Рождеству: две простые идеи на любой вкус. Эксклюзив

Рыба – отличный вариант для блюд на Рождество. Готовят ее в разнообразных интерпретациях, но самым популярным вариантом остается запекание. Для этого идеально подойдет скумбрия – довольно бюджетная рыба с нежным вкусом, тонким ароматом и небольшим количеством костей. Также она удачно сочетается со многими продуктами.

Рецепт двух вариантов приготовления скумбрии на праздники эксклюзивно для FoodOboz записала этноблогер, победительница конкурса этноблогеров в рамках Награды имени Александра Капиноса Sofí Sowá (София Пугач).

Скумбрия с помидорами и луком

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Ингредиенты:

скумбрия – 1 шт

помидор – 2 шт

лук – 1 шт

масло – 50 г

соевый соус – 50 г

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Рыбу помыть и почистить.

2. Нарезать на кусочки.

3. Лук измельчить кольцами.

4. Помидоры – кружочками.

5. Дно посуды смазать растительным маслом.

6. Кусочки скумбрии переложить помидорами и луком.

7. Смазать соевым соусом, поперчить и посолить по вкусу.

8. Поставить запекаться при температуре 180 градусов в час.

Скумбрия с яблоками

Ингредиенты:

скумбрия – 1 шт

лук – 1 шт

яблоко – 1 шт

морковь – 1 шт

кориандр, соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук нарезать кольцами.

2. Морковь – кружочками

3. Из яблок удалить сердцевину и нарезать тоже кругами.

4. Выложить на фольгу: яблоки, лук, морковь.

5. Сверху и внутрь рыбы поместить оставшийся лук, морковь и яблоки.

6. Добавить кориандр, поперчить и посолить по вкусу.

7. Завернуть в фольгу.

8. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на час.

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