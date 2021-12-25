Как вкусно запечь скумбрию к Рождеству: две простые идеи на любой вкус. Эксклюзив
Рыба – отличный вариант для блюд на Рождество. Готовят ее в разнообразных интерпретациях, но самым популярным вариантом остается запекание. Для этого идеально подойдет скумбрия – довольно бюджетная рыба с нежным вкусом, тонким ароматом и небольшим количеством костей. Также она удачно сочетается со многими продуктами.
Рецепт двух вариантов приготовления скумбрии на праздники эксклюзивно для FoodOboz записала этноблогер, победительница конкурса этноблогеров в рамках Награды имени Александра Капиноса Sofí Sowá (София Пугач).
Скумбрия с помидорами и луком
Ингредиенты:
скумбрия – 1 шт
помидор – 2 шт
лук – 1 шт
масло – 50 г
соевый соус – 50 г
соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Рыбу помыть и почистить.
2. Нарезать на кусочки.
3. Лук измельчить кольцами.
4. Помидоры – кружочками.
5. Дно посуды смазать растительным маслом.
6. Кусочки скумбрии переложить помидорами и луком.
7. Смазать соевым соусом, поперчить и посолить по вкусу.
8. Поставить запекаться при температуре 180 градусов в час.
Скумбрия с яблоками
Ингредиенты:
скумбрия – 1 шт
лук – 1 шт
яблоко – 1 шт
морковь – 1 шт
кориандр, соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук нарезать кольцами.
2. Морковь – кружочками
3. Из яблок удалить сердцевину и нарезать тоже кругами.
4. Выложить на фольгу: яблоки, лук, морковь.
5. Сверху и внутрь рыбы поместить оставшийся лук, морковь и яблоки.
6. Добавить кориандр, поперчить и посолить по вкусу.
7. Завернуть в фольгу.
8. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на час.
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