Как вкусно запечь скумбрию: самый простой рецепт вкусно и полезного блюда
Скумбрию можно очень вкусно запечь с овощами, специями. А еще ее можно тушить с соусами и просто запечь на мангале.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной скумбрии с нежным соусом из запеченных овощей, со сливками.
Ингредиенты:
- Скумбрия 1 шт.
- Помидор 2-3 шт.
- Лук 1 шт.
- Чеснок 3-4 зуб.
- Тимьян 1 веточка
- Чили сушенный 1/2 ч.л
- Сливки 30%+ 100 мл
- Соль и перец – по вкусу
- Каперсы 3-4 шт.
- Анчоус филе 2 шт.
Способ приготовления:
1. Овощи запеките в духовке 20 минут при 200 С.
2. Скумбрию разделите на филе, срежьте реберные кости и пинцетом удалите полоску из позвоночных костей. Посыпьте филе солью, перцем и сушеным чили, со стороны кожи смажьте маслом и запекайте 20 минут при 180С кожей вверх.
3. Запеченные овощи переложите в блендер, перебейте, добавьте сливки и для гладкости соуса пропускаем его через сито, и в готовый соус добавляем каперсы с анчоусами.
Готовую рыбу полейте соусом!
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