Как вкусно запечь скумбрию: самый простой рецепт вкусно и полезного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно запечь скумбрию: самый простой рецепт вкусно и полезного блюда

Скумбрию можно очень вкусно запечь с овощами, специями. А еще ее можно тушить с соусами и просто запечь на мангале.

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Как вкусно приготовить скумбрию

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной скумбрии с нежным соусом из запеченных овощей, со сливками.

Рецепт рыбы

Ингредиенты:

  • Скумбрия 1 шт.
  • Помидор 2-3 шт.
  • Лук 1 шт.
  • Чеснок 3-4 зуб.
  • Тимьян 1 веточка
  • Чили сушенный 1/2 ч.л
  • Сливки 30%+ 100 мл
  • Соль и перец – по вкусу
  • Каперсы 3-4 шт.
  • Анчоус филе 2 шт.

Способ приготовления:

1. Овощи запеките в духовке 20 минут при 200 С.

Овощи для соуса

2. Скумбрию разделите на филе, срежьте реберные кости и пинцетом удалите полоску из позвоночных костей. Посыпьте филе солью, перцем и сушеным чили, со стороны кожи смажьте маслом и запекайте 20 минут при 180С кожей вверх.

Филе скумбрии

3. Запеченные овощи переложите в блендер, перебейте, добавьте сливки и для гладкости соуса пропускаем его через сито, и в готовый соус добавляем каперсы с анчоусами.

Готовый соус

Готовую рыбу полейте соусом!

Готовая рыба

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