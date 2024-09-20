Скумбрию можно очень вкусно запечь с овощами, специями. А еще ее можно тушить с соусами и просто запечь на мангале.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной скумбрии с нежным соусом из запеченных овощей, со сливками.

Ингредиенты:

Скумбрия 1 шт.

Помидор 2-3 шт.

Лук 1 шт.

Чеснок 3-4 зуб.

Тимьян 1 веточка

Чили сушенный 1/2 ч.л

Сливки 30%+ 100 мл

Соль и перец – по вкусу

Каперсы 3-4 шт.

Анчоус филе 2 шт.

Способ приготовления:

1. Овощи запеките в духовке 20 минут при 200 С.

2. Скумбрию разделите на филе, срежьте реберные кости и пинцетом удалите полоску из позвоночных костей. Посыпьте филе солью, перцем и сушеным чили, со стороны кожи смажьте маслом и запекайте 20 минут при 180С кожей вверх.

3. Запеченные овощи переложите в блендер, перебейте, добавьте сливки и для гладкости соуса пропускаем его через сито, и в готовый соус добавляем каперсы с анчоусами.

Готовую рыбу полейте соусом!

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