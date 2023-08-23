Как вкусно запечь сливы за 10 минут: закуска к вину и перекус одновременно
Запеченные сливы – идеальное блюдо на десерт, перекус и даже закуска к вину. Готовить их можно с солеными и сладкими начинками, используя различные ингредиенты и пряные специи: корицу, кардамон, ваниль, чабрец и даже чеснок.
В одном из кулинарных блогов (maslyana_tm) в Instagram был опубликован рецептзапеченных слив с чесноком и чабрецом, которые вы приготовите за 10 минут.
Ингредиенты:
- сливы
- чабрец
- чеснок
- масло растительное
- черный перец
- соль
Способ приготовления:
1. Сначала нужно сливы помыть, очистить от косточек и порезать пополам. Выложить на противень, застеленный пергаментом.
2. Посыпать сливы слегка солью и перцем.
3. Чеснок нужно почистить и нарезать кольцами, выложить по одному из них в серединку каждой сливы.
4. Посыпать сливы листочками тимьян и смазать растительным маслом.
5. Выпекать при температуре 170 градусов 10 минут. Приятного аппетита!
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