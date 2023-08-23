Как вкусно запечь сливы за 10 минут: закуска к вину и перекус одновременно

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно запечь сливы за 10 минут: закуска к вину и перекус одновременно

Запеченные сливы – идеальное блюдо на десерт, перекус и даже закуска к вину. Готовить их можно с солеными и сладкими начинками, используя различные ингредиенты и пряные специи: корицу, кардамон, ваниль, чабрец и даже чеснок.

В одном из кулинарных блогов (maslyana_tm) в Instagram был опубликован рецептзапеченных слив с чесноком и чабрецом, которые вы приготовите за 10 минут.

Рецепт запеченных слив с чесноком

Ингредиенты:

  • сливы
  • чабрец
  • чеснок
  • масло растительное
  • черный перец
  • соль

Способ приготовления:

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1. Сначала нужно сливы помыть, очистить от косточек и порезать пополам. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

2. Посыпать сливы слегка солью и перцем.

Как вкусно запечь сливы в духовке

3. Чеснок нужно почистить и нарезать кольцами, выложить по одному из них в серединку каждой сливы.

4. Посыпать сливы листочками тимьян и смазать растительным маслом.

Запеченные сливы со специями и травами

5. Выпекать при температуре 170 градусов 10 минут. Приятного аппетита!

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