Запеченные сливы – идеальное блюдо на десерт, перекус и даже закуска к вину. Готовить их можно с солеными и сладкими начинками, используя различные ингредиенты и пряные специи: корицу, кардамон, ваниль, чабрец и даже чеснок.

В одном из кулинарных блогов (maslyana_tm) в Instagram был опубликован рецептзапеченных слив с чесноком и чабрецом, которые вы приготовите за 10 минут.

Ингредиенты:

сливы

чабрец

чеснок

масло растительное

черный перец

соль

Способ приготовления:

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1. Сначала нужно сливы помыть, очистить от косточек и порезать пополам. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

2. Посыпать сливы слегка солью и перцем.

3. Чеснок нужно почистить и нарезать кольцами, выложить по одному из них в серединку каждой сливы.

4. Посыпать сливы листочками тимьян и смазать растительным маслом.

5. Выпекать при температуре 170 градусов 10 минут. Приятного аппетита!

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