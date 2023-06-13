Питательность цветной капусты трудно переоценить. Люди, которые соблюдают здоровое питание, часто добавляют этот овощ в свой рацион. Но в обычном отварном виде такой продукт имеет достаточно нейтральный вкус. Поэтому наилучшим вариантом приготовления будет запекание.

Идея приготовления цветной капусты в духовке опубликована на странице фудблогера Екатерины Ласточки (kate_lastivka) в Instagram. Овощ подается с нежным сырным соусом.

Ингредиенты:

цветная капуста

сливки

пармезан

любой твердый сыр

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кунжут

измельченные фисташки

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Варим капусту примерно 10 минут.

2. Сливки с сыром и кунжутом подогреваем на сковороде.

3. Достаем капусту солим и все щедро поливаем нашим соусом, немного оставьте для декора

4. Отправляем в духовку при температуре 240 градусов примерно на 10 –15 минут, чтобы получилась румяная корочка.

5. Отрезаем кусочек.

6. Поливаем нашим соусом.

7. Посыпаем измельченными фисташками.

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