Как вкусно запечь яблоки с медом, чтобы они были полезными: рецепт от Светланы Фус

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Вкусные яблоки с орехами и медом

Яблоки – очень вкусные и полезные фрукты, в которых очень много витаминов, а особенно – цинка. Специалисты рекомендуют есть их в сыром виде, так они наиболее полезны. А еще они станут отличной начинкой для пирогов, вареников, штруделей. Часто из яблок делают повидло, компоты.

Домашняя шарлотка

Диетолог Светлана Фус поделилась на своей в Facebook рецептом вкусных запеченных яблок с орехами и корицей.

Рецепт яблок
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Ингредиенты:

  • Яблоки – 5-6 шт.

  • Орехи – 100 г

Как вкусно запечь яблоки с медом, чтобы они были полезными: рецепт от Светланы Фус

  • Мед – 100 г

  • Корица – 1/3 ч. л.

Способ приготовления:

1. Вымойте и обязательно удалите сердцевину.

Спелые яблоки

2. Измельчим орехи и ними начините яблоки.

Мед для блюда

​​​​​​​3. Сверху ложкой выложите мед и присыпьте корицей.

Грецкие орехи

4. Поставьте яблоки в духовку и запекайте 15-20 минут при температуре 200 С.

Запеченные яблоки

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