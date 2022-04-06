Яблоки – очень вкусные и полезные фрукты, в которых очень много витаминов, а особенно – цинка. Специалисты рекомендуют есть их в сыром виде, так они наиболее полезны. А еще они станут отличной начинкой для пирогов, вареников, штруделей. Часто из яблок делают повидло, компоты.

Диетолог Светлана Фус поделилась на своей в Facebook рецептом вкусных запеченных яблок с орехами и корицей.

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Ингредиенты:

Яблоки – 5-6 шт.

Орехи – 100 г

Мед – 100 г

Корица – 1/3 ч. л.

Способ приготовления:

1. Вымойте и обязательно удалите сердцевину.

2. Измельчим орехи и ними начините яблоки.

​​​​​​​3. Сверху ложкой выложите мед и присыпьте корицей.

4. Поставьте яблоки в духовку и запекайте 15-20 минут при температуре 200 С.

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