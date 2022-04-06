Как вкусно запечь яблоки с медом, чтобы они были полезными: рецепт от Светланы Фус
Яблоки – очень вкусные и полезные фрукты, в которых очень много витаминов, а особенно – цинка. Специалисты рекомендуют есть их в сыром виде, так они наиболее полезны. А еще они станут отличной начинкой для пирогов, вареников, штруделей. Часто из яблок делают повидло, компоты.
Диетолог Светлана Фус поделилась на своей в Facebook рецептом вкусных запеченных яблок с орехами и корицей.
Ингредиенты:
Яблоки – 5-6 шт.
Орехи – 100 г
Мед – 100 г
Корица – 1/3 ч. л.
Способ приготовления:
1. Вымойте и обязательно удалите сердцевину.
2. Измельчим орехи и ними начините яблоки.
3. Сверху ложкой выложите мед и присыпьте корицей.
4. Поставьте яблоки в духовку и запекайте 15-20 минут при температуре 200 С.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: