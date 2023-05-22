Вкусные сладкие десерты могут быть и полезными. Для основания отлично подойдут яблоки. Фрукты очень питательные и не имеют сезонности. Очень вкусно с творожной начинкой, разнообразными орехами и сухофруктами.

Идея приготовления запеченных яблок с сыром, черносливом и орехами опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Такой десерт можно подать даже на праздничный стол.

Ингредиенты:

3 средних яблока

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100-125 г кисломолочного творога

30 г чернослива

30 г орехов

1 ст.л. сметаны

1 ст.л сахара

щепотка ванилина

Способ приготовления:

1. Яблоки хорошо моем, срезаем шапочку.

2. Удаляем сердцевину (семена) ложкой или маленьким ножом.

3. Для начинки в сыр добавляем сметану, сахар, ванилин, чернослив и орехи.

4. Хорошо перемешиваем.

5. Начиняем яблоки.

6. Запекаем при температуре 200 градусов 30 минут.

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