Как вкусно запечь яблоки с сыром: все компоненты остаются полезными
Вкусные сладкие десерты могут быть и полезными. Для основания отлично подойдут яблоки. Фрукты очень питательные и не имеют сезонности. Очень вкусно с творожной начинкой, разнообразными орехами и сухофруктами.
Идея приготовления запеченных яблок с сыром, черносливом и орехами опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Такой десерт можно подать даже на праздничный стол.
Ингредиенты:
- 3 средних яблока
- 100-125 г кисломолочного творога
- 30 г чернослива
- 30 г орехов
- 1 ст.л. сметаны
- 1 ст.л сахара
- щепотка ванилина
Способ приготовления:
1. Яблоки хорошо моем, срезаем шапочку.
2. Удаляем сердцевину (семена) ложкой или маленьким ножом.
3. Для начинки в сыр добавляем сметану, сахар, ванилин, чернослив и орехи.
4. Хорошо перемешиваем.
5. Начиняем яблоки.
6. Запекаем при температуре 200 градусов 30 минут.
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