Как вкусно запечь яблоки с сыром: все компоненты остаются полезными

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно запечь яблоки с сыром: все компоненты остаются полезными

Вкусные сладкие десерты могут быть и полезными. Для основания отлично подойдут яблоки. Фрукты очень питательные и не имеют сезонности. Очень вкусно с творожной начинкой, разнообразными орехами и сухофруктами.

Идея приготовления запеченных яблок с сыром, черносливом и орехами опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Такой десерт можно подать даже на праздничный стол.

Как вкусно запечь яблоки с сыром: все компоненты остаются полезными

Ингредиенты:

  • 3 средних яблока
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  • 100-125 г кисломолочного творога
  • 30 г чернослива
  • 30 г орехов
  • 1 ст.л. сметаны
  • 1 ст.л сахара
  • щепотка ванилина

Способ приготовления:

Как вкусно запечь яблоки с сыром: все компоненты остаются полезными

1. Яблоки хорошо моем, срезаем шапочку.

Как вкусно запечь яблоки с сыром: все компоненты остаются полезными

2. Удаляем сердцевину (семена) ложкой или маленьким ножом.

Как вкусно запечь яблоки с сыром: все компоненты остаются полезными

3. Для начинки в сыр добавляем сметану, сахар, ванилин, чернослив и орехи.

4. Хорошо перемешиваем.

Как вкусно запечь яблоки с сыром: все компоненты остаются полезными

5. Начиняем яблоки.

6. Запекаем при температуре 200 градусов 30 минут.

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