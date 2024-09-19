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Как вкусно засолить красную рыбу: самый удачный рецепт вкусной закуски от кулинара
Красная рыба – очень ценный и полезный продукт, который можно использовать для приготовления салатов, закусок, намазок. А еще из рыбы можно сделать тартар, просто запечь на мангале. Еще рыбу можно очень вкусно засолить со специями, соком лимона, перцем.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной маринованной семги, с луком, специями.
Ингредиенты:
- Семга свежая 300 г (или любой вид лососевых)
- Лук красный 1 шт.
- Лук зеленый 1 ст.л.
- Острый 1/2 шт. (по вкусу можно больше)
- Крупная морская соль 1 ч.л
- Зерна кориандра 1/2 ч.л
- Черный перец горошком 1/2 ч.л.
- Оливковое масло 4-5 ст.л
Способ приготовления:
1. Из рыбы удалите косточки и нарежьте крупным кубиком, переложите в миску.
2. Добавьте два вида лука, черный перец, соль, зерна кориандра и острый перец перетертый в ступке.
3. Соединяем все ингредиенты и добавьте оливковое масло, уберите в холодильник на 4 часа.
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