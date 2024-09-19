Как вкусно засолить красную рыбу: самый удачный рецепт вкусной закуски от кулинара

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно засолить красную рыбу: самый удачный рецепт вкусной закуски от кулинара

Красная рыба – очень ценный и полезный продукт, который можно использовать для приготовления салатов, закусок, намазок. А еще из рыбы можно сделать тартар, просто запечь на мангале. Еще рыбу можно очень вкусно засолить со специями, соком лимона, перцем.

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Как вкусно засолить рыбу

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной маринованной семги, с луком, специями.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • Семга свежая 300 г (или любой вид лососевых)
  • Лук красный 1 шт.
  • Лук зеленый 1 ст.л.
  • Острый 1/2 шт. (по вкусу можно больше)
  • Крупная морская соль 1 ч.л
  • Зерна кориандра 1/2 ч.л
  • Черный перец горошком 1/2 ч.л.
  • Оливковое масло 4-5 ст.л

Способ приготовления:

1. Из рыбы удалите косточки и нарежьте крупным кубиком, переложите в миску.

Свежая рыба

2. Добавьте два вида лука, черный перец, соль, зерна кориандра и острый перец перетертый в ступке.

Приготовление рыбы

3. Соединяем все ингредиенты и добавьте оливковое масло, уберите в холодильник на 4 часа.

Готовая закуска

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