Красная рыба – очень ценный и полезный продукт, который можно использовать для приготовления салатов, закусок, намазок. А еще из рыбы можно сделать тартар, просто запечь на мангале. Еще рыбу можно очень вкусно засолить со специями, соком лимона, перцем.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной маринованной семги, с луком, специями.

Ингредиенты:

Семга свежая 300 г (или любой вид лососевых)

Лук красный 1 шт.

Лук зеленый 1 ст.л.

Острый 1/2 шт. (по вкусу можно больше)

Крупная морская соль 1 ч.л

Зерна кориандра 1/2 ч.л

Черный перец горошком 1/2 ч.л.

Оливковое масло 4-5 ст.л

Способ приготовления:

1. Из рыбы удалите косточки и нарежьте крупным кубиком, переложите в миску.

2. Добавьте два вида лука, черный перец, соль, зерна кориандра и острый перец перетертый в ступке.

3. Соединяем все ингредиенты и добавьте оливковое масло, уберите в холодильник на 4 часа.

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