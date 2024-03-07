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Как вкусно засолить сало: рецепт украинского деликатеса
Сало – не только сытный и вкусный продукт, но еще и полезный. Специалисты рекомендуют есть его около 80-100 в день в сыром виде. Еще его можно запекать, солить и делать вкусные намазки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного маринованного сала со специями и солью, которое можно есть через 2 суток.
Ингредиенты:
- Кусок сала с прожилками мяса
- Горсть соли
- Приправа к салу
Способ приготовления:
1. Сало помойте и просушите. Натрите солью и оставьте на 2 дня в холодильнике.
2. После промойте от соли и запанируйте в специях.
3. Заверните его в пленку и заморозьте. Нарежьте тоненькими слайсами и можно есть.
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