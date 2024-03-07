Сало – не только сытный и вкусный продукт, но еще и полезный. Специалисты рекомендуют есть его около 80-100 в день в сыром виде. Еще его можно запекать, солить и делать вкусные намазки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного маринованного сала со специями и солью, которое можно есть через 2 суток.

Видео дня

Ингредиенты:

Кусок сала с прожилками мяса

Горсть соли

Приправа к салу

Способ приготовления:

1. Сало помойте и просушите. Натрите солью и оставьте на 2 дня в холодильнике.

2. После промойте от соли и запанируйте в специях.

3. Заверните его в пленку и заморозьте. Нарежьте тоненькими слайсами и можно есть.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: