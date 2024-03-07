Как вкусно засолить сало: рецепт украинского деликатеса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно засолить сало: рецепт украинского деликатеса

Сало –  не только сытный и вкусный продукт, но еще и полезный. Специалисты рекомендуют есть его около 80-100 в день в сыром виде. Еще его можно запекать, солить и делать вкусные намазки. 

Как вкусно приготовить сало

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного маринованного сала со специями и солью, которое можно есть через 2 суток.

Рецепт сала
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Ингредиенты:

  • Кусок сала с прожилками мяса
  • Горсть соли
  • Приправа к салу

Способ приготовления:

1. Сало помойте и просушите. Натрите солью и оставьте на 2 дня в холодильнике.

Сало с солью

2. После промойте от соли и запанируйте в специях.

Специи для сала

3. Заверните его в пленку и заморозьте. Нарежьте тоненькими слайсами и можно есть.

Готовое сало

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