Как вкусно засолить сельдь: рецепт самого удачного маринада

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,5 т.
Как вкусно засолить сельдь: рецепт самого удачного маринада

Домашняя маринованная сельдь – это вкусная бюджетная закуска, которая прекрасно дополнит ежедневный и праздничный стол. Обычно маринуют рыбу с овощами: морковью или луком, а также обязательно готовят маринад.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашней маринованной сельди и удачного маринада к рыбе.

Рецепт маринованной сельди в маринаде с луком

Ингредиенты:

  • филе сельди (слабосоленое) – 400 г
  • лук репчатый – 1 шт
  • вода – 1\2 л
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  • лавровый лист
  • душистый перец горошком
  • черный перец горошек
  • гвоздика – 2-3 шт
  • сахар – 1 ч. л.
  • уксус – 2 ст. л
  • лук репчатый (для подачи)
Маринад для сельди

Способ приготовления:

1. Почистить и нарезать лук полукольцами.

2. Для приготовления маринада смешать воду, перец, гвоздику, лавровый лист и сахар. По желанию можно дать соль. Поставить на огонь и довести до кипения.

Домашняя маринованная сельдь

3. Когда маринад закипит, выключить огонь, добавить уксус и лук. Накрыть кастрюлю крышкой и охладить.

Сельдь можно вкусно замариновать с луком и специями

4. Сельдь порезать кусочками, выложить в охлажденный маринад и оставить на несколько часов.

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