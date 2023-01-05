Как вкусно засолить сельдь: рецепт самого удачного маринада
Домашняя маринованная сельдь – это вкусная бюджетная закуска, которая прекрасно дополнит ежедневный и праздничный стол. Обычно маринуют рыбу с овощами: морковью или луком, а также обязательно готовят маринад.
Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашней маринованной сельди и удачного маринада к рыбе.
Ингредиенты:
- филе сельди (слабосоленое) – 400 г
- лук репчатый – 1 шт
- вода – 1\2 л
- лавровый лист
- душистый перец горошком
- черный перец горошек
- гвоздика – 2-3 шт
- сахар – 1 ч. л.
- уксус – 2 ст. л
- лук репчатый (для подачи)
Способ приготовления:
1. Почистить и нарезать лук полукольцами.
2. Для приготовления маринада смешать воду, перец, гвоздику, лавровый лист и сахар. По желанию можно дать соль. Поставить на огонь и довести до кипения.
3. Когда маринад закипит, выключить огонь, добавить уксус и лук. Накрыть кастрюлю крышкой и охладить.
4. Сельдь порезать кусочками, выложить в охлажденный маринад и оставить на несколько часов.
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