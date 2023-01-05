Домашняя маринованная сельдь – это вкусная бюджетная закуска, которая прекрасно дополнит ежедневный и праздничный стол. Обычно маринуют рыбу с овощами: морковью или луком, а также обязательно готовят маринад.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашней маринованной сельди и удачного маринада к рыбе.

Ингредиенты:

филе сельди (слабосоленое) – 400 г

лук репчатый – 1 шт

вода – 1\2 л

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лавровый лист

душистый перец горошком

черный перец горошек

гвоздика – 2-3 шт

сахар – 1 ч. л.

уксус – 2 ст. л

лук репчатый (для подачи)

Способ приготовления:

1. Почистить и нарезать лук полукольцами.

2. Для приготовления маринада смешать воду, перец, гвоздику, лавровый лист и сахар. По желанию можно дать соль. Поставить на огонь и довести до кипения.

3. Когда маринад закипит, выключить огонь, добавить уксус и лук. Накрыть кастрюлю крышкой и охладить.

4. Сельдь порезать кусочками, выложить в охлажденный маринад и оставить на несколько часов.

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