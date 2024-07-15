Как вкусно засолить скумбрию в домашних условиях: можно есть уже через сутки
Чаще всего скумбрию запекают в духовке вместе с овощами или готовят из такой рыбы котлеты. Но ее тоже очень вкусно засолить. Продукт имеет много мяса и мало костей, поэтому будет очень удобно есть.
Идея приготовления домашней засоленной скумбрии опубликована на странице фудблогера Виктории Петренко (viktoriiapetrenko76) в Instagram. Продукт будет готов к употреблению уже через сутки.
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт.
- лук – 1 шт.
Ингредиенты для маринада:
- холодная вода – 1 л
- соль – 3 стакана
- сахар – 1 ч.л.
- горчица – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Скумбрию разморозить, хорошо почистить.
2. Промыть под струей воды.
3. Нарезать на средние кусочки.
4. Положить в контейнер.
5. Нарезать лук.
6. Для маринада в холодную воду добавить 3 столовых ложки соли, чайную сахару и одну чайную ложку порошка горчицы.
7. Расколотить и залить, чтобы рассол полностью покрыл рыбу.
8. Выходит в меру соленая, если соль каменная. Если мелкая – две столовых ложки будет достаточно.
9. Отправить в холодильник на сутки.
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