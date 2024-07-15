Чаще всего скумбрию запекают в духовке вместе с овощами или готовят из такой рыбы котлеты. Но ее тоже очень вкусно засолить. Продукт имеет много мяса и мало костей, поэтому будет очень удобно есть.

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Идея приготовления домашней засоленной скумбрии опубликована на странице фудблогера Виктории Петренко (viktoriiapetrenko76) в Instagram. Продукт будет готов к употреблению уже через сутки.

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт.

лук – 1 шт.

Ингредиенты для маринада:

холодная вода – 1 л

соль – 3 стакана

сахар – 1 ч.л.

горчица – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Скумбрию разморозить, хорошо почистить.

2. Промыть под струей воды.

3. Нарезать на средние кусочки.

4. Положить в контейнер.

5. Нарезать лук.

6. Для маринада в холодную воду добавить 3 столовых ложки соли, чайную сахару и одну чайную ложку порошка горчицы.

7. Расколотить и залить, чтобы рассол полностью покрыл рыбу.

8. Выходит в меру соленая, если соль каменная. Если мелкая – две столовых ложки будет достаточно.

9. Отправить в холодильник на сутки.

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