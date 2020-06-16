Как влияют на организм летние напитки

Уменьшению жира в организме, сокращению потребления калорий и ускорению обмена веществ помогают некоторые летние напитки.

Эксперты индийского журнала Times Now перечислили наиболее эффективные из них. Это поможет людям, которые набрали лишний вес, привести себя в порядок, добавив к физическим упражнениям новый режим питания.

Отличным средством подавления аппетита является вода, которая, заполняя желудок, сигнализирует организму о насыщении. А холодная вода увеличивает расход энергии, когда человек пребывает в состоянии покоя.

Вода Pixabay

Для ускорения обмена веществ и,соответственно, более эффективного жиросжигания, в воду рекомендуется добавить ложку яблочного уксуса или сока лимона.

В хорошо известный зеленый чай, который считается одним из самых эффективных средств для похудения, можно добавить имбирь. Этот обновленный напиток ускорит в организме метаболические процессы, избавит от тошноты и поможет справиться с простудными явлениями.

Зеленый чай medikforum.ru

Хотели бы отметить, что новость носит чисто информационный характер. Со всеми возникающими проблемами OBOZREVATEL советует обращаться к специалистам, а не заниматься самолечением.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению врача-диетолога Ирины Торопыгиной, солянка является самым опасным супом, поскольку большой вред организму наносят насыщенные жиры, большое количество которых содержится в ингредиентах блюда.

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