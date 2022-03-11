Как приготовить мясо, чтобы его можно было есть даже через месяц: рецепт

Вяленое мясо – это отличный способ, который поможет значительно продлить срок годности продукта. Даже спустя месяц после приготовления такое мясо можно кушать как самостоятельно, так и с хлебом.

О том, как вкусно приготовить вяленое куриное филе, рассказала фудблогер Екатерина Украинец (katrin.ukrainets) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе

соль

специи: орегано, сушеный чеснок, паприка, приправа к курице, паприка острая

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Способ приготовления:

1. Промыть филе, почистить его от жира и просушить полотенцем.

2. В емкость насыпать соль, положить филе и опять засыпать солью. Поставить на 24 часа в холодльник.

3. Достать из холодильника, промыть от соли и вымачивать в течении 2 часов в воде каждые 30 минут, меняя при этом воду.

4. Смешать все специи.

5. Просушить филе полотенцем, обвалять в специях и повесить на 5-10 суток в не сырое место, которое хорошо проветривается.

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