Как приготовить мясо, чтобы его можно было есть даже через месяц: рецепт
Вяленое мясо – это отличный способ, который поможет значительно продлить срок годности продукта. Даже спустя месяц после приготовления такое мясо можно кушать как самостоятельно, так и с хлебом.
О том, как вкусно приготовить вяленое куриное филе, рассказала фудблогер Екатерина Украинец (katrin.ukrainets) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
куриное филе
соль
специи: орегано, сушеный чеснок, паприка, приправа к курице, паприка острая
Способ приготовления:
1. Промыть филе, почистить его от жира и просушить полотенцем.
2. В емкость насыпать соль, положить филе и опять засыпать солью. Поставить на 24 часа в холодльник.
3. Достать из холодильника, промыть от соли и вымачивать в течении 2 часов в воде каждые 30 минут, меняя при этом воду.
4. Смешать все специи.
5. Просушить филе полотенцем, обвалять в специях и повесить на 5-10 суток в не сырое место, которое хорошо проветривается.
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