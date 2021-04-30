Как выбрать безопасную магазинную паску

Если у вас совершенно нет времени для приготовления домашней паски, тогда нужно очень внимательно выбирать магазинную и помнить, что она должна быть не только красивой, но и абсолютно безопасной для организма.

Редакция FoodOboz подготовила для вас несколько секретов, при помощи которых вы сделаете правильный выбор праздничного угощения.

Стоит проверять состав, лучше не смотреть с глазурью, так как она точно с вредными добавками, а также посмотреть на структуру теста.

Запах

Придя домой, обязательно понюхайте, хорошая паска имеет приятный, свежий хлебный запах, с нотками ванили или цедры.

Магазинная паска. Источник: pixabay.com

Если почувствуете резкий запах дрожжей, химии, "забивающий" запах ванильного сахара – это уже повод задуматься над ее безопасностью.

Лучше, конечно же, паску приготовить дома. Только таким образом вы сможете быть уверенными в ее безопасности, так как будете сами четко контролировать состав и все процессы.

Домашняя паска. Источник: pixabay.com

Вы с легкостью сможете придумать и свой уникальный рецепт паски, добавив в нее все то, что вы любите: орехи, цукаты, фрукты, цитрусовые и многое другое.

Паска с орехами и цукатами. Источник: pixabay.com

Но, если нет времени на выпечку, можно быстро и легко приготовить творожную паску, это элементарно и будьте уверены, что это блюдо точно удастся.

Творожная паска. Источник: pixabay.com

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