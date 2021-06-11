Как выбрать безопасные сосиски для детей: советы эксперта

Сосиски – спорный продукт, так как часто недобросовестные производители его делают не из хорошего рубленого мяса, как должно быть, а из некачественного, чем подвергают опасности покупателей. А если это касается еще и детей – с этим продуктом нужно быть крайне острожным.

Эксперт по качеству продуктов Мария Янчик рассказала в эфире Kyiv LIVE TV, как в супермаркете правильно выбрать качественные детские сосиски (чтобы посмотреть видео, доскольте страницу до конца).

1. Условия хранения продукта

Сосиски должны хранится при температуре от 2 до 6 градусов. Источник: pixabay.com

Обязательно первым делом обратите внимание на условия хранения, так как сейчас их очень часто нарушают, особенно – в летний сезон. Они должны быть – от 2 до 6 градусов.

2. Целостность упаковки

Сосиски должны быть в целой упаковке, без каких либо повреждений.

3. Состав

В хороших сосисках не должно быть пищевых добавок. Источник: pixabay.com

В хороших сосисках кроме мяса, растительного масла, молока не должно больше быть никаких пищевых добавок.

4. Структура

Структура должна быть однородной. Источник: pixabay.com

При разрезе в сосисках не должно быть никаких точек, хрящей.

5. Цвет

Он должен быть приятно розовым, не темным, слишком насыщенным.

Сосиски можно проверить на наличие крахмаля при помощи люголя, просто капните несколько капель на сосиску, если она станет синего цвета – значит в таком продукте много крахмаля.

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