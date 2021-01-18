Как выбрать хороший шоколад: советы от Лизы Глинской

Кондитер и судья проекта "МастерШеф" Лиза Глинская рассказала, как выбрать в магазине хороший шоколад.

На своей страничке в Facebook она написала, что настоящий черный шоколад легко идентифицировать: "стоит только посмотреть на его состав".

"На первом месте среди ингредиентов всегда указывают то, чего в продукте больше всего. В черном шоколаде это должно быть какао тертое, потом какао-масло, сахар и лецитин – все!", – говорит Глинская.

По ее словам, недавно она решила найти в магазине настоящий шоколад, но даже на упаковках с надписями "суперчерный", "супернатуральный" в ингредиентах на первом месте стоял сахар. "Так не должно быть", – уверяет кондитер.

"После получасовых поисков я нашла только швейцарский и один немецкий шоколад с соответствующим составом", – добавила она.

Большинство магазинного шоколада содержит огромное количество сахара. Источник: Facebook/Елизавета Глинская

Ранее OBOZREVATEL делился с вами советами Лизы Глинской, как правильно выбрать муку для десерта. Также мы рассказывали о шоколаде из Кременчуга, который получил награды в Лондоне. Международные специалисты оценили черный шоколад с розой и виноградом, темный шоколад с сыром и темный шоколад с вишней и чабрецом.

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