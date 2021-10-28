Как выбрать хорошую сковородку и как за ней ухаживать: полезные советы от шефа "Адской кухни". Эксклюзив

Каждая хозяйка хоть раз сталкивалась с тем, что еда при приготовлении на сковороде получалась невкусной и неудачной, особенно – блины и котлеты часто прилипают, рвутся. Но это можно предотвратить, если выбрать хорошую посуду, которая прослужит вам много лет.

Украинский ресторатор Алекс Якутов, новый шеф реалити "Адская кухня" (Новый канал) рассказал, как правильно выбрать хорошую сковороду, чтобы она была качественной, а также – как правильно ухаживать.

Универсальный боец

"Хорошая сковородка должна быть тяжелой, чугунная – неплохой вариант. Но за ней нужно правильно ухаживать. После того, как вы на ней что-то приготовили, ее не следует мыть. Иначе она будет покрываться ржавчиной", – заявил Алекс Якутов.

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Как правильно ухаживать за сковородами?

"Лучше делать, как наши бабушки – натирать ее маслом, чтобы она всегда была жирной. А мыть уже непосредственно перед готовкой. На такой сковороде без проблем можно жарить блины и стейки, готовить овощи и рыбу – это "универсальный солдат" на кухне", – отметил Якутов.

Среди всех эксперт также отметил – сковородку с сэндвич-панелями или двойным дном.

"Она позволяет держать температуру даже когда вы снимаете ее с огня. Это более профессиональная посуда, поэтому и стоит она дорого. Но я считаю, что сковородки лучше покупать один раз на всю жизнь", – добавил кулинар.

Какие сковороды лучше использовать для блинов и омлетов?

"Популярные тефлоновые сковороды для всего не подойдут. Лучше их брать для панкейков, блинов или жарки яичницы. А во время работы на такой сковороде используйте силиконовые лопатки, чтобы не поцарапать покрытие", – подытожил шеф-повар.

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