Как выбрать и не испортить замороженные креветки: полезные лайфхаки

Креветки – довольно популярный ингредиент многих современных блюд. С этим продуктом можно совместить различные специи, соусы и овощи, особенно в осенний сезон. Но креветки выйдут действительно вкусными только тогда, когда они отваренные по правильной технологии. Многие люди допускает ошибки во время приготовления этих морепродуктов, поэтому они выходят резиновыми.

Сегодня редакция FoodOboz делится секретами выбора и приготовления качественных креветок, которые выйдут действительно вкусными.

Как выбрать качественные креветки в магазине

Креветки, которые покрыты пятнами, прошли обработку химическими растворами. Такой продукт употреблять опасно.

Сухой панцирь свидетельствует о том, что продукт хранится уже долгое время.

Если на креветках есть белые полосы – это означает, что они неоднократно замораживались.

Разогнутый хвост свидетельствует о том, что на момент вылова креветка была уже мертвой.

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Для того, чтобы эти морепродукты вышли действительно вкусными и не резиновыми, их нужно правильно отварить.

Несколько секретов приготовления вкусных креветок:

В кипящую воду добавить соль.

Остальные специи лучше опустить в специальном сите – так они лучше отдадут свой аромат и придадут блюду пряный вкус.

Забросить креветки и перемешать.

Как только вода начнет кипеть снять кастрюлю с огня.

Воду слить.

Креветки в чесночно-медовом соусе

Ингредиенты:

мед – 60 мл

соевый соус – 60 мл

измельченный чеснок – 1 ст.л

креветы – 400 г

оливковое масло – 2 ч.л

зеленый лук – по вкусу

Способ приготовления:

Смешать мед, соевый соус, чеснок в отдельной посуде. Добавить креветки, перемешать, накрыть пленкой и мариновать в холодильнике 15-120 минут. Встряхнуть из креветок лишний маринад и обжарить на разогретой сковороде с маслом в течение 1 минуты с одной стороны. Перевернуть креветки, влить соус, готовить еще 1 минуту. Посыпать креветки зеленым луком, подавать с рисом и отварным брокколи.

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