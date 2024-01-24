Квашеная капуста просто незаменимый продукт для употребления зимой. Она наполнена необходимыми витаминами и полезными элементами. Но только при условии ее правильного приготовления и ферментации классическим способом.

Недавно журналист Константин Грубич в Facebook опубликовал пост, в котором собрал мнения нескольких экспертов по поводу пользы квашеной капусты. Кроме этого, он также привел слова предпринимателя Романа Козака, а также профессора и эксперта по качеству продуктов Елены Сидоренко, благодаря которым теперь можно научиться правильно выбирать продаваемую в магазинах квашеную капусту.

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Эксперт Елена Сидоренко утверждает, что капуста квасится за счет ферментов микроорганизмов. Таким образом, квашеную капусту можно назвать "живым" продуктом и сравнить с кисломолочными, которые приносят большую пользу организму. По словам Сидоренко, если человек будет ежедневно употреблять ферментированные продукты питания, его самочувствие будет значительно лучше.

Цвет и состав

Роман Козак добавляет, что в состав настоящей квашеной капусты не должно входить ничего, кроме соли, специй и других смежных овощей или фруктов, которые дополнят вкус блюда. Он также отметил, что настоящая квашеная капуста не должна быть белой. В таком случае к ней, скорее всего, добавили уксус или лимонную кислоту. Капуста должна иметь светло-кремовый цвет.

Рассол

Рассол, в котором квасилась капуста, должен быть мутным. Именно мутность рассола есть признаком того, что капуста квасилась, а не мариновалась. Если рассол стал тягучим – капусту употреблять нельзя, она уже испортилась.

Хранение

Капусту следует хранить при температуре от -1 до +4 градусов в плотно закрытой емкости. В таком случае она будет пригодна к употреблению в течение 8 месяцев. А если температура хранения капусты составляет около 10 градусов, ее следует употребить не позднее 5-6 дней. Если же в магазине продается капуста, срок хранения которой намного больший, лучше воздержаться от ее приобретения, ведь в ее состав были добавлены другие вещества.

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