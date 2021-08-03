Как выбрать качественную сметану: советы эксперта

Сметана – вкусный молочный продукт, который является отличным дополнением ко многим блюдам, например, мы не можем представить себе вкусный борщ без сметаны, а также ароматные блины и вареники без нее. Но не всегда удается купить хороший, натуральный, качественный продукт в магазинах и на рынках.

Эксперт Ольга Шуляк в эфире "Правила жить" рассказала, как правильно выбрать вкусную, натуральную сметану в магазине и, как отличить ее от подделки (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

На что обратить внимание в первую очередь:

1. Срок годности

Это первое на что нужно обратить внимание при выборе сметаны. Запомните, натуральная сметана не может храниться больше двух недель.

2. Состав

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Натуральная сметана состоит только из закваски и молочных сливок.

3. Цвет

Сметана должна быть белого глянцевого цвета с легким кремовым оттенком, без желтизны.

4. Вкус

Вкус у хорошей сметаны должен быть кисломолочным, без горечи и лишних нехарактерных привкусов.

5. Структура

Она должна быть однородной, без каких-либо крупинок. А также важно, чтобы она была однородной, не расслаивалась, потому что это отворит о том, что ее замораживали.

6. Упаковка

Она должна быть целой, без каких-либо вмятин и повреждений.

Стоит отметить, что натуральная сметана очень полезна для организма, она способна нормализовать обменные процессы в организме, стимулировать деятельность мозга, улучшать работу мышц и повышать работоспособность.

Но не стоит и сильно увлекаться вкусным продуктом, так как она жирная и при регулярном бесконтрольном употреблении может создаваться большая нагрузка на печень и желчный пузырь.

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