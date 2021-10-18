Как выбрать качественную тыкву: рассказывает Лиза Глинская
Тыква – именно тот универсальниий овощ, который можно приготовить любым способом. Главное – выбрать правильный плод, чтобы он был качественным и подошел для конкретного блюда по особенностям вкуса: сладковатый или более нейтральный. Сезон тыквы в разгаре, поэтому стоит добавить в рацион этот полезный продукт.
Советами, которые помогут выбрать тыкву для приготовления блюд поделилась шеф-повар Лиза Глинская на своей странице в Instagram. Эксперт рассказала о признаках спелого овоща и объяснила, какая тыква лучше подходит для десертов, а какая для закусок и основных блюд. .
Как выбрать качественную тыкву:
Он должен быть плотным и без трещин, вмятин и темных пятен.
Лучше покупать плоды среднего размера.
В очень больших мякоть как правило, сухая, волокнистая и может горчить.
Обязательно нужно обращать внимание на сухой, темный хвостик. Он свидетельствует о том, что овощ спелый.
Самые распространенные виды тыквы, из которых можно приготовить блюда:
Мускатная тыква
Вытянутой, грушевидной формы, оранжевого цвета. Он является самым сладким. Подойдет для запекания и десертов. Но после долгого хранения теряет свой солод.
Крупноплодная
Круглой, приплюснутой формы. Именно такую используют на Хэллоуин. Бывает разных цветов: оранжевая, желтая, серая, зеленая. С такой тыквы лучше готовить супы или запекать. Здесь уже наоборот: чем дольше сохраняется – тем слаще становится.
Твердокорая
По форме напоминает яйцо, кожура оранжево-зеленая. Подойдет для гарниров и мясных блюд, ведь такая тыква совсем несладкая. Лучшие семена именно у этого вида.
Тыквенно-яблочные оладьи
Ингредиенты для теста
яблоки – 4 шт
тыква – 80-100 г
яйца – 2 шт
мука – 4 ст.л. (С горкой)
сахар – 3 ст.л.
разрыхлитель – щепотка
корица – щепотка
Способ приготовления:
Яблоки и тыкву очистить и натереть на мелкой терке.
Добавить яйца и сахар, хорошо перетереть венчиком.
Высыпать остальные ингредиенты.
Жарить оладьи на растительном масле с обеих сторон, выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Готовые оладьи посыпать сахарной пудрой.
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