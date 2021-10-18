Как выбрать качественную тыкву: рассказывает Лиза Глинская

Тыква – именно тот универсальниий овощ, который можно приготовить любым способом. Главное – выбрать правильный плод, чтобы он был качественным и подошел для конкретного блюда по особенностям вкуса: сладковатый или более нейтральный. Сезон тыквы в разгаре, поэтому стоит добавить в рацион этот полезный продукт.

Советами, которые помогут выбрать тыкву для приготовления блюд поделилась шеф-повар Лиза Глинская на своей странице в Instagram. Эксперт рассказала о признаках спелого овоща и объяснила, какая тыква лучше подходит для десертов, а какая для закусок и основных блюд. .

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Как выбрать качественную тыкву:

Он должен быть плотным и без трещин, вмятин и темных пятен.

Лучше покупать плоды среднего размера.

В очень больших мякоть как правило, сухая, волокнистая и может горчить.

Обязательно нужно обращать внимание на сухой, темный хвостик. Он свидетельствует о том, что овощ спелый.

Самые распространенные виды тыквы, из которых можно приготовить блюда:

Мускатная тыква

Вытянутой, грушевидной формы, оранжевого цвета. Он является самым сладким. Подойдет для запекания и десертов. Но после долгого хранения теряет свой солод.

Крупноплодная

Круглой, приплюснутой формы. Именно такую используют на Хэллоуин. Бывает разных цветов: оранжевая, желтая, серая, зеленая. С такой тыквы лучше готовить супы или запекать. Здесь уже наоборот: чем дольше сохраняется – тем слаще становится.

Твердокорая

⁣По форме напоминает яйцо, кожура оранжево-зеленая. Подойдет для гарниров и мясных блюд, ведь такая тыква совсем несладкая. Лучшие семена именно у этого вида.

Тыквенно-яблочные оладьи

Ингредиенты для теста

яблоки – 4 шт

тыква – 80-100 г

яйца – 2 шт

мука – 4 ст.л. (С горкой)

сахар – 3 ст.л.

разрыхлитель – щепотка

корица – щепотка

Способ приготовления:

Яблоки и тыкву очистить и натереть на мелкой терке. Добавить яйца и сахар, хорошо перетереть венчиком. Высыпать остальные ингредиенты. Жарить оладьи на растительном масле с обеих сторон, выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Готовые оладьи посыпать сахарной пудрой.

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