Как выбрать качественную тыкву: рассказывает Лиза Глинская

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Как выбрать качественную тыкву: рассказывает Лиза Глинская

Тыква – именно тот универсальниий овощ, который можно приготовить любым способом. Главное – выбрать правильный плод, чтобы он был качественным и подошел для конкретного блюда по особенностям вкуса: сладковатый или более нейтральный. Сезон тыквы в разгаре, поэтому стоит добавить в рацион этот полезный продукт.

Советами, которые помогут выбрать тыкву для приготовления блюд поделилась шеф-повар Лиза Глинская на своей странице в Instagram. Эксперт рассказала о признаках спелого овоща и объяснила, какая тыква лучше подходит для десертов, а какая для закусок и основных блюд. .

Виды тыквы для приготовления
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Как выбрать качественную тыкву:

  • Он должен быть плотным и без трещин, вмятин и темных пятен.

  • Лучше покупать плоды среднего размера.

  • В очень больших мякоть как правило, сухая, волокнистая и может горчить.

  • Обязательно нужно обращать внимание на сухой, темный хвостик. Он свидетельствует о том, что овощ спелый.

Самые распространенные виды тыквы, из которых можно приготовить блюда:

  • Мускатная тыква

Вытянутой, грушевидной формы, оранжевого цвета. Он является самым сладким. Подойдет для запекания и десертов. Но после долгого хранения теряет свой солод.

  • Крупноплодная

Круглой, приплюснутой формы. Именно такую используют на Хэллоуин. Бывает разных цветов: оранжевая, желтая, серая, зеленая. С такой тыквы лучше готовить супы или запекать. Здесь уже наоборот: чем дольше сохраняется – тем слаще становится.

  • Твердокорая

⁣По форме напоминает яйцо, кожура оранжево-зеленая. Подойдет для гарниров и мясных блюд, ведь такая тыква совсем несладкая. Лучшие семена именно у этого вида.

Тыквенно-яблочные оладьи

Приготовление тыквенно-яблочных оладий

Ингредиенты для теста

  • яблоки – 4 шт

  • тыква – 80-100 г

  • яйца – 2 шт

  • мука – 4 ст.л. (С горкой)

  • сахар – 3 ст.л.

  • разрыхлитель – щепотка

  • корица – щепотка

Способ приготовления:

  1. Яблоки и тыкву очистить и натереть на мелкой терке.

  2. Добавить яйца и сахар, хорошо перетереть венчиком.

  3. Высыпать остальные ингредиенты.

  4. Жарить оладьи на растительном масле с обеих сторон, выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

  5. Готовые оладьи посыпать сахарной пудрой.

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