Независимо от того, что купить консервацию в любой период года сейчас не составляет никаких проблем, украинские хозяйки продолжают делать ее собственными руками. Дело в том, что консервация, приготовленная по собственному рецепту, всегда получится вкуснее магазинной. А если еще для консервации использовать овощи, выращенные на собственном огороде, можно существенно сэкономить.

Поэтому консервирование никогда не выйдет из моды и настоящие хозяйки будут всегда продолжать делать собственноручно разнообразные закрутки, чтобы зимой радовать своих близких. Но для правильной консервации требуется много специализированных знаний. К примеру, очень важно уметь правильно выбрать банки, ведь это один из основных факторов действительно качественной консервации. Какие банки лучше выбрать для консервации, рассказал в сюжете, изложенном на YouTube, для телеканала "Киев" эксперт Сергей Бурсаков.

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Материал

Конечно, наиболее популярным материалом для консервации было и остается стекло. Именно этот материал предотвращает попадание внутрь консервации нежелательных химических продуктов и других средств, способных испортить блюдо.

Существует два вида стеклянных банок. Обозначаются они аббревиатурами: СКО и ТО. Банки типа СКО предназначены для консервации с помощью специального ключа. А вот ТО-банки используются в тех случаях, когда крышку нужно просто накрутить на банке.

Внешний вид

Качество банок можно также определить с помощью швов. Шеф-повар Юлия говорит, что трехлитровая банка имеет два шва. Для того чтобы быть уверенной в качестве банок, именно на швы нужно обращать внимание. Они не должны сильно выступать. Если же шов сильно выступает, вероятнее всего, что при изготовлении банки была нарушена технология, а значит, при консервировании она может треснуть.

Повреждение

Перед началом консервации необходимо тщательно проверять банки на предмет повреждения. Особенно это касается горловины банки, а именно того места, на которое ложится крышка. Лучше не использовать банки, содержащие сколы на горловине, ведь именно из-за них в банке может попасть воздух или бактерии, что приведет к порче консервации.

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