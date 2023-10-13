Когда нужно придумать скорый обед или ужин – на ум всегда приходят сосиски. Для того чтобы их отварить, нужно всего несколько минут. Но в магазинах можно наткнуться на продукт плохого качества.

Потому редакция FoodOboz расскажет, как выбрать вкусные и действительно безопасные сосиски. Для этого нужно учесть несколько моментов.

Цвет

У качественных сосисок не может быть слишком яркий красный или розовый цвет. Такая окраска свидетельствует о чрезмерном количестве химии у продуктов. безопасные для употребления сосиски будут светло-розовыми или серо-розовыми. Также не должно быть пятен синего или зеленого цвета.

Видео дня

Упругость и сухость

Если при легком нажатии на сосиску, поверхность очень быстро восстанавливается – продукт качественный. Если вмятина остается – это свидетельствует о наличии большого количества добавок, консервантов и белка. На качественных сосисках нет никаких повреждений и слизи – только плотная и сухая оболочка. Наличие легкого белого налета допускается только в вяленых или копченых мясных изделиях.

Запах

Приятный и свежий запах – показатель качественных сосисок. И, в первую очередь, вы должны почувствовать именно аромат мяса, а не специи. Если происходит обратное – производитель просто хочет скрыть плохое сырье за пряностями.

Производитель

Очень важно покупать сосиски у проверенного производителя. Поэтому всегда обращайте внимание на соотношение цены и качества. Лучше. иногда немного переплатить, но съесть действительно качественный продукт.

Срок хранения

Большинство сосисок продаются именно в вакуумных упаковках, потому что именно так продукт может храниться дольше. Но максимальный срок хранения молочных сосисок и сарделек. Если речь идет о сырокопченых – не дольше 3 месяцев. Если на упаковке указан более длительный срок – качество продукта сомнительное.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: